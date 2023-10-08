في الليلة الأخيرة

في الليلة الأخيرة للانتخابات، ليلة الحسم، وفتح الصناديق المغلفة بلهفة المرشحين، في تلك الليلة، الجميع لفوا رؤوسهم بمعاصم الانتظار، والجميع ترقبوا متى تشرق الشمس، وترسل أهدابها للعشاق، والمحبين، والذين في قلوبهم لهفة (الفوز) وأضع هذه الكلمة بين قوسين لأنني لا أعرف الفوز إلا للوطن، وطالما الأمر كذلك، فإن الجميع لا بد وأن يفخر بفوز الوطن، ويتعافى من الذاتية، ويتخلص من الخصوصية، ويتحرر من ضغط العيون التي ترصد نبضاته، خفقاته، ولفتاته، ونظراته الزائغة، في هذه الليلة جلست أتأمل الوجوه التي اقتعدت أرائك الانتظار في صبر كأنه حد السكاكين، وفي قلق كأنه أنياب الضواري، وفي توتر كأنه رجفة الصقيع.

تأملت، واستغرقت في التأمل، ونظرت أكثر لوجوه الأمهات اللاتي جلسن على جمرات اللظى، يحسبن الدقائق ساعات، والساعات عقوداً من الزمن في انتظار الفوز، وكانت قلوبهن تدق ولا مجيب، لأن الجواب للسؤال في مكنون اللجنة التي لم تشأ بعد الإعلان عن النتائج، لا تدري الأمهات، وغيرهن من المتعلقين بالأرقام أن ما بذلته اللجان الانتخابية لهو العمل الذي سرق من عمرهم أياماً وليالي، وأن هؤلاء الرجال والنساء أعضاء اللجان، كانت لديهم رسالة، ولا غير، وهي أن يؤدوا الأمانة على أكمل وجه، وهكذا سارت الأمور، وهكذا تحقق للوطن هدفه الأساسي، في انتخابات حضارية نقية من شوائب النفوس الأمارة، وخرائب الأفكار المشوشة.

في تلك الليلة تلبسني شعور غريب، ألا وهو كيف تبدو حالة المرشحين وهم يرون بأم أعينهم ما يحدث أمامهم، من تصفيق، وتهليل، بعد إعلان النتائج، وكنت على ثقة أن مضمون تلك الفرحة، يعود لصالح الوطن، لأن الأشخاص يأتون ويذهبون ولا يبقى غير الوطن، المشمول بحب أهله، وكل من يقطن على ترابه.

في تلك الليلة، تجلت عظمة الإمارات، بسلاسة المعطى، وبشاشة الوجوه التي رأت، وسمعت كيف أن الإمارات دولة نشأت على الحب، وسوف تظل هكذا، لأن هذا هو ديدن القيادة الرشيدة وهذا هو موالها، ومنوالها، ومنالها، ومنازل رؤيتها، في تحقيق أهداف الوطن، وتنسيق وروده في بساتين الحياة، بتأن، وتريث، وإباء وفخر، بأننا أبناء الإمارات، عيال زايد.

في تلك الليلة، كان الرونق إماراتياً، والمهارة سياسة تألقت في مختلف الميادين، وتأنقت بسندس الحكمة، وإستبرق المعايير العدلية، والتي لا تترك للزلل مكاناً، ولا للخلل منزلة.

إنها الإمارات، في تجربتها تحقق السبق، على كثير من الدول بدأت قبلنا، وتركناها وراءنا، لأننا بدأنا بروية، ومن دون ضجيج، وسرنا بخطوات متئدة، رزينة، أمينة على تحقيق الأمنيات الوطنية، وليس نوايا الشخصانية، بهذه المعاني استمرت الإمارات ثابتة، واثقة الخطوات، راسخة القناعات، بأن العملية الانتخابية ليست ضرب الصحون الفارغة في مطابخ العبثية، بل هي حاجة وجودية، الهدف منها تعزيز اللحمة الوطنية، تحقيق الأهداف السامية من أجل رفعة الوطن، وعلو شأنه.