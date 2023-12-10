متفرقات

- لماذا لا يتحمل الرجل الشرقي ضحكة المرأة التي تخرج من خاطرها، وبصوت عال؟ لماذا يشعر البعض أنها غير مقبولة، وهي في الأساس تعبير خالص عن الحالة، والموقف؟ وكلما كانت تلك المرأة من المقربات والمعارف اشتد تجاهها العبوس والضيق، وكيل النقد، قد يتهاونون مع ضحكات الغريبات، لأنهن ولأنها تدخل السرور لقلوبهم، ولا يسمحون بها ولها للقريبات اللاتي منهم، لأنهم يعدونها من الأمور المحرجة والمعيبة، ولو حاولت أن تفهم منهم الأسباب والمسببات والدوافع لما وجدت لديهم جواباً مقنعاً شافياً، غير جاهلية قديمة، ونقص في الوعي، ومحاكمة الجديد والعصري والحديث بالقديم، والبالي والمتخلف!

- شهر ديسمبر دائماً ما يكون مقمراً ومثمراً وحافلاً بالمنجزات والنشاطات والفعاليات ذات الطابع العالمي في بلادي، هكذا دائماً أقرأ الأمور، وأشاهد الوقائع، ولا يخلو هذا الشهر الذي شهد ولادة الاتحاد من مفاجآت واعدة، ومشاريع مستقبلية، وأخرى تفرح المواطن من بشائر خير، وإشارات سعادة قادمة.. جعل الله شهر ديسمبر عامراً بالخيرات والمسرات، لأنه شهر عيد ولادة الوطن في عصره الجديد.

- أحنّ دائماً لإجازات نهاية الأسبوع في أوروبا، غير أنها مقدسة وتحظى بتقدير واحترام متناه، لكنها أيضاً تخلق السعادة لدى الكثير من الناس إن لم يكن جميعهم، إما هناك مسرحية جميلة، أو عرض فيلم جديد، وعشاء في مطعم مقترح من الأصدقاء أو حفل موسيقي زائر للمدينة أو هروب مقترح لمدينة مجاورة، وهكذا تتعدد المناسبات والفعاليات في شهور السنة صيفاً وشتاء خريفاً أو ربيعاً، ثمّ شيء مختلف ومغاير في أيام الإجازة الأسبوعية في أوروبا التي نتمنى لو أنها تطول، لأنها مليئة بحس الأصدقاء ومحبتهم وصدقهم ومشاريعهم المبهجة المدهشة.

- يكون المكان جميلاً بما فيه، ودافئاً بالحضور، والناس إما مشاهد لمباراة مهمة في الدوري الإنجليزي أو متابع لأهم منها في التصفيات الأوروبية، والمتقاعدون إما يلعبون «بلياردو» بتكاسل واضح، وإما تجد أحدهم يريد أن يغلب زميله في الحياة والعمل والتقاعد في لعبة رمي السهام التي لا يعرفان اسمها الحقيقي، وهي بالإنجليزية «دارتس Darts»، وتعرف بالعربية كترجمة مقترحة «المَرِيشِيَّة أو الجُمّاحِيّة»، المهم.. وسط تلك الأحوال يأتي شخص ضعيف البنية في العادة، ويلبس كندورة تفصيل جاهز، وضيقة عليه قليلاً، ويدخن دون احترافية بائنة، ويحول الأجواء إلى معمعة، ويخبص الناس، ويطيّر مزاجهم، وتسمع له صوتاً يرنّ أطول من طول قامته، والنساء المحتفلات بعيد ميلاد إحدى صديقاتهن يتأففن، ولا يعرفن على من اللوم، ويثور ذلك الاسكتلندي الضخم القابع على المنضدة العالية وحده، يريد أن يفتك بأحد ما، ويرتج المكان بفعل زلزال ذلك القمع الصغير الذي عكّر زهو المساء دونما سبب، إلا في داخله!