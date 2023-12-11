أحلام اليقظة في «مونديال الأندية»!

فعلها منتخب المغرب في كأس العالم 2022، حين ذهب إلى الدور قبل النهائي، محققاً إنجازاً عربياً غير مسبوق، وهذا الإنجاز يعادل فوز الأهلي، أو اتحاد جدة بكأس العالم للأندية التي تنطلق اليوم في مدينة جدة.. هل هذا هو الممكن، أم أنه المستحيل؟

لتفسير هذا الحلم الذي طرحته في صيغة سؤال، أؤكد أن كأس العالم بطولة شديدة القوة والصعوبة، والتأهل إلى الدور قبل النهائي طريق طويل وشاق، ألم تحلموا جميعاً بوصول المغرب إلى المباراة النهائية؟

إن الوصول إلى قبل النهائي في قطر قد يعادل بالفعل الفوز بكأس العالم للأندية، بالنسبة لممثلي الكرة العربية، حيث يمكن أن يتقدم الفريق إلى اللقب، إذا فاز في ثلاث مباريات.. وليكن الأهلي هو المثال، فإذا فاز على الاتحاد بعد تخطيه أوكلاند، سيواجه الأهلي فلوميننزي البرازيلي، وفى حالة فوزه على بطل أميركا الجنوبية سيواجه في الأغلب مانشستر سيتي، فلماذا لا يهزمه ويُتوج باللقب؟

«استيقظ».. كلمة اسمعها خيالاً لمن يقرأ هذا السيناريو الذي يبدو تخريفاً، فكيف يمكن المرور من اتحاد جدة، ثم من فلوميننزي، ثم من مانشستر سيتى أقوى فريق في العالم؟

لم أجزم بأن هذا هو السيناريو المنتظر، وليكن حلماً من أحلام اليقظة، فقد تأهلت من قبل ثلاثة فرق عربية إلى المباراة النهائية، ولم تملك إرادة الانتصار في نفوس لاعبيها، ولم تنتقل تلك الإرادة من النفوس إلى الأقدام، والثلاثة هم الرجاء المغربي، والعين الإماراتي، والهلال السعودي، لكسر احتكار أوروبا وأميركا اللاتينية للقب، منذ أن كانت البطولة تسمى كأس إنتر كونتيننتال قديماً، لقد شارك 19 فريقاً عربياً من قبل في كأس العالم للأندية، ولم يتحقق هذا الحلم.

شبعنا جمهوراً ومشاهدين، ونقاداً وكتاباً، من تلك التقارير التي تتحدث عن أن صناعة الأهلي للتاريخ هو الوصول إلى المباراة النهائية، أو أنه يشارك للمرة التاسعة في تاريخه، أو ربما تحقيق شيء أفضل من المركز الثالث الذي حققه ثلاث مرات من قبل.. وقد غادر الفريق القاهرة وجمهوره يشعر بأن المرور من المباراة الأولى في حد ذاته يمثل خطوة مهمة، حيث سيواجه اتحاد جدة المرشح للفوز على أوكلاند سيتي، وذلك بسبب مستوى أداء الأهلي في الدوري المحلي وفي بطولة أفريقيا.

أما اتحاد جدة، ورغم هزيمته الأخيرة أمام ضمك في الدوري السعودي، فإنه مسلح بالنجوم وهم بنزيمة وفابينيو ونجولو كانتي ورومارينيو وأحمد حجازي وعبد الرزاق حمدالله، وأحمد شراحيلي، وصالح العمري، والفريق له تاريخ طويل من الإنجازات المحلية والقارية والعربية، فألا يستطيع المرور من أوكلاند والأهلي ثم فلوميننزي، ثم مانشستر سيتي وجوارديولا؟!

** نعم هو حلم.. نعم هو حلم ألا يكون شعارنا مجرد الوصول إلى كأس العالم تاريخاً، أو أن الوصول إلى كأس العالم للأندية هو التاريخ، أو أن تعدد مرات المشاركة رقم في حساب التاريخ.. واسأل من يجلس بجوارك الآن ما هو حلمك للأهلي المصري وللاتحاد السعودي؟.. ودعنا نعيش ونتنسم أحلام اليقظة!