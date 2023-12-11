تعب الطير

حط على حافة الصخرة، كان ينظر إلى البعيد بعينين تغمضان ثم تفتحان، أتعبه الطيران الطويل والرحلة الطويلة من بحر الشمال إلى دفء المكان هنا. اقترب منه الرجل رويداً رويداً وبخفة، لم يحرك جناحية أو يخطو خطوة واحدة، وكأنه لا يسمع دبيب الخطوات، ولا يشاهد هيئة الرجل الذي انتصبت قامته عالياً خلفه. كان متعباً وجائعاً، أدرك هذا الرجل العازم على الإمساك به، والذي لامس جناحيه. وقتها حاول الطائر الفرار، ولكن انتفاضته كانت خفيفة، ثم استسلم بين يديه.

التعب والجوع والخوف، هي الأسلحة التي تحطم العزيمة وتوصل إلى الرضوخ ثم الاستسلام. كان قبل هذه الرحلة الطويلة يحلق عالياً وبسرعة الريح، يرتحل مع السحب العابرة إلى البعيد، كان أبيض لامعاً مثل النجوم، وحده الجوع مميت، والتعب محبط للعزائم، ما كان هذا الرجل قادراً حتى أن يحلم بأن ينال من طائر، يملك جناحين قويين، كان يحلق عبر المحيطات والبحار والخلجان، حتى وصل إلى سواحل هذا الخليج الدافئ. لكن هذا هو قدره وطبيعته، يعشق الترحال والتحليق الحر نحو دفء الشمس. بعد أن عاين الرجل الطائر، وجد العلة التي أجبرته على أن يحط هنا، وأن لا يسارع بالتحليق والهروب بعيداً، عن قبضة يديه، التي ألمت بهذا الطائر الجميل. شاهد الدماء تنزف من تحت جناحه الأيسر، لقد أصيب بطلق ناري من صاحب بندقية حاقدة على الطيور المحلقة في السماء مثل الشهب. وهذا الطائر حمل نفسه بقوة، لم يسقط في المكان الذي خرجت منه الرصاصة الغادرة، اختار صخرة على حافة البحر، جعل وجهه نحو الماء، ناظراً إلى الأفق البعيد. وحده هذا الرجل الذي تطفل على سكون الطائر ومحطته الأخيرة، حيث استطاع بسهولة الوصول إليه، وما كان يمكنه ذلك لولا تلك الرمية الحاقدة والرصاصة الغادرة. هكذا دائماً عندما تخونك الأجنحة ويتعبك التحليق والطيران، تسقط !! وعندما يهدك ويكدك التعب والجوع والحاجة للطعام والشراب، أيضاً تسقط! ثم تنسى أنك كنت طائراً محلقاً حراً. بعد حين ترتضي أن تتعايش مع الواقع، وقد تستسلم لظروفك الصعبة وتقبل التنازل عن التحليق بعيداً. الجوع والحاجة يسقطان حتى الصقور المحلقة على قمم الجبال، قد تتشابه ظروف بعض الناس المحلقة والجميلة، والطائرة بحرية في مثل هذه الشباك، إنها الحياة أعظم وأقوى مدرسة!