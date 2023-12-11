«ملتقى اقتصادية أبوظبي»

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، مؤخراً، أولى جلسات مبادرة «ملتقى» الشركات العائلية لرفع مستوى التعاون مع القطاع الخاص، وتمكين هذه الشركات من تحقيق المزيد من الازدهار في أعمالها، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وتحقيق رؤية اقتصاد الصقر الطموحة لإمارة أبوظبي والذي يقود رحلة تحوُّلها إلى اقتصاد ذكي ومتنوع، وتعزيز جهودها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الدائرة بالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار، كانت قد أطلقت هذه الاجتماعات «كمنصة تعزز الحوار المستمر مع القطاع الخاص لدعم الاستثمار وتطوير سياسات جديدة داعمة لنمو الشركات الوطنية، وإطلاع الشركات العائلية المشاركة في الاجتماعات على مجموعة كاملة من الفرص الاستثمارية المتاحة في أبوظبي لتحقيق أهدافها التجارية ودفع عجلة النمو الاقتصادي في السنوات المقبلة».

وكما قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس الدائرة: «يكتسب الحوار المفتوح والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص أهمية محورية في إمارة أبوظبي، ولا تقتصر أهمية التعاون على منظومة الأعمال فحسب، بل تمتد للدعم الذي يوفره لاقتصاد الإمارة بشكل عام، حيث تساهم هذه الشركات بما نسبته 60% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لإمارة أبوظبي، ويضطلع القطاع الخاص والشركات العائلية بدور حيوي في تحقيق النمو الاقتصادي والازدهار لما تتميز به من خبرات كبيرة وقدرة على التكيف مع اتجاهات السوق، بالإضافة إلى مساهمتهم الفريدة في تشكيل تحالفات مع المؤسسات الحكومية والمستثمرين العالميين في القطاعات التي تتوافق مع مبادرات أبوظبي الاستراتيجية».

حضر اجتماع «ملتقى» الأول في أبوظبي ممثلون عن أكثر من 70 شركة عائلية، حيث جرى «تسليط الضوء على فرص النمو المتاحة للشركات العائلية في أبوظبي، وتشمل هذه الفرص مشاريع البنية التحتية التي تتم بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تلعب دوراً في تعزيز الابتكار في القطاع الخاص ونقل المعرفة».

حملت آراء غالبية الحضور الامتنان والتقدير الرفيع لجهود دائرة التنمية الاقتصادية التي تسعى لتنفيذ رؤية الإمارة وتجسد مبادراتها في تصفير الإجراءات الروتينية وتقديم كل التسهيلات للقطاع الخاص والمستثمرين، عبر إجراءات ومبادرات سهلت ويسرت خطوات ومراحل الحصول على رخصة تجارية في أقل من يوم وأحياناً خلال ساعة. روح جديدة وأداء رفيع للدائرة لتحقيق أهدافها تتطلب من بقية الدوائر والجهات مواكبتها للوصول للغايات المرجوة منها، فحصول المستثمر على الرخصة بهذه السرعة والإنجار لا يجدي، طالما مراحل افتتاحه لمشروعه المرخص مهما كان حجمه، والذي نال عنه الرخصة، يتأخر بسبب روتين وتعقيدات جهات خدمية أخرى. مجددين الشكر والتقدير لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.