التعليم المناخي حاجة وجودية

تنظيف العقل، هو تنظيف للبيئة، هو استدامة الوعي في أهمية أن نكون في أيد طبيعة آمنة مطمئنة، تستريح تحت غيمة الخمائل الرخيمة، تهدي العالم بوح الصفاء، وتمنحه نسائم أشبه بأنامل بضة، ناعمة، تلامس الوجدان برومانسية، تنعش، ولا تخدش.

هكذا تفكر القيادة وهكذا تذهب إلى العالم، بمشاريع مذهلة، تخلب اللب، وتجعل من العقل ميدان أسئلة لا تفارق الرأس، والإنسان يعيش كل هذه الإبداعات، والتي لا تخص، بل تعم، إيماناً من القيادة بأن الأرض بيتنا جميعاً، وعلينا التضامن من أجل نجدته، وحمايته من أي مكروه، ولا سبيل أمام الشعوب، والحكومات، إلا الوصول إلى قناعة، من أنه لا حياة حقيقية من دون التعاون، والتعاضد وتحقيق أقصى حد من الاندماج العالمي ضمن منظومة، الاتحاد من أجل بيئة نظيفة، والتعاون من أجل توسيع الوعي العالمي، بأهمية أن يتعلم الصغار معنى البيئة النظيفة، ليشبوا، على دراية بأنهم أمام مسؤوليات جسام، في تحمل أعباء النظافة البيئة، لأن العالم يكبر، ويتوسع، وتزداد نسبة تعداد السكان في العالم، وتتضاعف المنشآت الصناعية، وبالذات منها التي تحتاج إلى المزيد من المحروقات الكربونية، الأمر الذي أيضاً يزيد من مسؤولية بلدان العالم في الاهتمام في تضمين المناهج التربوية، مادة علمية، وهي من أهم ما يحتاجه الإنسان في عصرنا الحديث وهي التعليم البيئي، وتعتبر الإمارات أخذت سبق الريادة في هذا المجال السعف، والحساس، والمهم، وبتعميم هذه الفكرة الرائدة، تكون الإمارات، قد توجهت إلى ما هو أوسع، وأشمل، لتكمل دائرة الوعي، وتتحول من الخصوصية، إلى العامة الشاملة، الكاملة، وهذا ما يجعل العالم اليوم يتطلع إلى الإمارات، كمدرسة في حجم دولة، يحذو حذوها كل من تعنيه مسألة تعلم حماية المستقبل من أضرار الانبعاثات الكربونية المهلكة.

وفي (cop28) أثبتت الجموع الغفيرة من قادة العالم ومسؤوليه، الذين هبطت بهم أجنحة المعدن الخفيف الصلب، على أرض الإمارات، والذين جاؤوا ليستمعوا إلى الدرس، وجاؤوا لكي يأخذوا من الفكرة المبدعة كل ما يعينهم على تحمل وزر المسؤوليات التي تعترضهم، وهم يفكرون في صناعة غد أو أنهم، وهم يعملون على بناء جسور التواصل مع المستقبل من دون عناء، ولا شقاء، ولا غبش يحيق بأحلام شعوب، تفكر بالغد، وتعمل لأجل إضاءته، بمهارات ومبهرات العقل الصناعي.

اليوم ونحن نقرأ، ونتابع ما يحدث على أرض الإمارات، نجد أننا نتمسك بخيط الحرير، في حياكة معطف وجودنا، ونمضي على سجادة المخمل الأصيل، لنصل ونحقق مستقبل أجيالنا، ونصنع مجد وطن حلم به زايد الخير، طيب الله ثراه، وأسكنه فسيح جناته، وها هو اليوم يثب جواداً أصيلاً إلى معالي الشرف الرفيع، وينجز مشروعه الإنساني برفاهية العقل المبدع، وذبخ الروح الوطنية النابغة، ولا تتوقف العربة، بل مستمرة، والمشاريع المدهشة تبزغ مثل الشمس على ربوع الوطن، والمنجزات المعجزة، تبرز في الوجود، كأنها الأشعة الضوئية في تشيع نورها في الجهات الأربع، ببراعة، ونبوغ لا يشبه إلا نفسه.