«كرك».. وكاميرات

قبل أيام قليلة تحدث أحد الإخوة المواطنين عبر البرنامج الجماهيري «استديو1» من إذاعة أبوظبي عن تحرير مخالفة بحقه من قبل «مواقف» بحجة عرقلة السير لأنه توقف بسيارته خلف المركبات المتوقفة أمام محل لبيع «شاي الكرك» في أحد شوارع العاصمة، وكانت قيمتها خمسمائة درهم، المتصل يرى الأمر من زاوية أن ما قام به ممارسة يومية له ولغيره قبل التوجه إلى أعمالهم أو عند الرغبة باحتساء كوب من المشروب الذي يغرم به الملايين في منطقتنا، وأن الغرامة كبيرة باهظة إذا ما قيست بثمن ذلك الكوب الذي لا يتجاوز الدرهمين، بينما هي من الجانب التنظيمي ذات ضرر فادح.

ما جرى أمام محل «الكرك» يتكرر بصور ومظاهر مختلفة، وتبقى الإشكالية واحدة والانتقادات تتسع في أعقاب تبني إدارة مواقف لنهج جديد في رصد هذه النوعية من المخالفات باستخدام الكاميرات وحلول الذكاء الاصطناعي في إطار جهودها لترسيخ النظام والتصدي لتلك الممارسة اليومية التي اعتاد عليها الكثيرون، بحيث أصبحت اعتيادية أو هكذا يرونها.

وكنت أشرت للأمر عبر هذه الزاوية أواخر الشهر الماضي مع الرد الذي تلقيته من إدارة «مواقف»، وأورده من جديد للتوعية والتذكير، والذي قالت فيه: «يتمثل الهدف الرئيس لمركز النقل المتكامل بالحفاظ على الانسيابية المرورية، وضمان الالتزام بالقوانين الخاصة بنظام إدارة المواقف العامة (مواقف) في جميع الأوقات، وعدم ركن المركبات بطريقة عشوائية أو الوقوف في الأماكن الممنوعة، وركن المركبة بشكل صحيح في الأماكن المخصصة للوقوف لتجنب المخالفة، علماً بأنه تم التنبيه على المفتشين مجدداً لعدم إصدار مخالفة للعميل الموجود داخل المركبة من دون إبلاغه قبل تحريرها».

وفي هذا السياق، نوه مركز النقل المتكامل إلى ضرورة عدم الوقوف في الأماكن الممنوعة وعدم إعاقة حركة المركبات، والتوقف بشكل صحيح في الأماكن المخصصة للوقوف، وكذلك عدم الوقوف في الأماكن المخصصة للسكان من الساعة 9:00 مساء وحتى الساعة 8:00 صباحاً.

من واجبنا دعم «مواقف» في المشروع الحضاري الذي تنفذه في إطار استراتيجيتها لإيجاد أفضل الحلول للقضايا المتعلقة بالنقل، ومنها مواقف المركبات، وهو المشروع الذي يتطلب اليوم إعادة النظر في العديد من الأشياء، ومنها تكدس الخدمات والمحال والمطاعم في مناطق قلب المدينة الذي يعاني اكتظاظاً وتكدساً ومحدودية المواقف قياساً لحجم الحركة، لنجد أنفسنا أمام معادلة صعبة تتطلب التعاون من جانبنا والمراجعة من إدارة مواقف، وبالتوفيق للجميع لتبقى أبوظبي العاصمة والمدينة الأجمل في العالم.