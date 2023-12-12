الجنة تحت أقدامهن

هذه سيرةُ وصورةُ أمٍّ لم تزل أخلاق الأمهات الجليلات تكمن في ضميرها، كأنها جذر الشجرة المعمرة، كأنها صورة النجمة في السماء، كأنها رقية الآيات الكريمة، في روح النساء النبيلات.

مستشفى كليفلاند يعلن عن نجاح عملية كبد لابن أهدته أمه جزءاً من كبدها، لتشير بالبنان إلى الدور الأصيل لأمهات يؤثرن الأبناء على أنفسهن، ويضحين بوفاء وانتماء إلى ذلك الجذر العميق الذي يربط الأم بأبنائها، ويجعلها الجدول الحي الذي يتسرب في عروق العلاقة بين الأم وابنها، ويجعل من هذه العلاقة، علاقة حياة من أجل تكريس مبادئ الوجود الإنساني الذي تحمله الأم على عاتقها، وتتحمله بكل جسارة وصرامة، حتى وإن كلفها ذلك حياتها، ولا شيء أغلى من الحياة، ولكن عندما يتعلق الأمر بحياة الأبناء، تصبح الحياة رخيصة، هينة من أجل الحفاظ على مصير فلذات الأكباد.

هذه الأم منحت الحياة لابنها الذي كان يواجه معضلة البقاء على قيد الحياة، فيما لو لم يجد من يضحي من أجله، ويقدم حياته هدية تمنح الابن الصحة والعافية.

أم تفتدي بحياتها، وتقدم عمرها ديدن حياة لابنها تستحق التتويج بناموس الفخر والاعتزاز والتقدير، تستحق أجمل جائزة، وأغلى وسام يهدى لأم تفعل ما تستطيع أخريات فعله، ليس انتزاع جزء من كبدها لتقدمه لابنها، بل بعضهن تخلين عن أبسط الأدوار وأقلها ثمناً، لأنهن استهلكن التفكير كثيراً في أمور قد لا تخطر على بال، وذهبن بعيداً، بعيداً جداً عن تلك الالتزامات الأخلاقية المنوطة بهن، غِبن عن الأدوار المحورية في بناء الأسرة، وفي تنشئة الأبناء، لأن ما يشغلهن وهو الأمر الخاص، والخاص جداً، والتافه، صار القضية الجوهرية في حياتهن، وأمست الأيدي الغريبة، هي التي تلامس كل ما يتعلق بهؤلاء الفلذات، ولم يعد الأبناء إلا أرقاماً تتكدس تحت سقوف المنازل، وتتراكم على الموائد الاستهلاكية، والتي لا دخل للأمهات ولا دور في صناعتها وإعدادها، بل هن مثل المتفرجات على لعبة يجهلن قوانينها.

لقد أدهشتني هذه الأم وهي تتصدر المشهد المهيب، ونقلتني إلى زمن كانت فيه الأم هي المحور والجوهر، وهي المجهر الذي من خلاله تتم معرفة أخلاق الأبناء، سلبية أم إيجابية، وهذا ما يجعلنا نشعر بالدهشة عندما نصادف مثل هذه المواقف المشرفة، وهذه السلوكيات التي فعلاً تعبر عن الأم الحقيقية، الأم التي تتبرأ من كل أغراض الحياة، وملذاتها ومدهشاتها، لتقف عند رأس ابنٍ مريضٍ يحتاج إلى الغوث والمساعدة، أم لا تبالي بالحياة طالما هي ستذهب لإعادة الحياة لفلذة كبدها، الذي حلمت بمجيئه إلى الدنيا وتعبت من أجله، وسهرت على رسم الابتسامة على محياه، وناغته وهو يداعب عينيها بنظرات البراءة ويدغدغ مشاعرها بعفوية الوردة، التي تطل عليها من نافذة الوجود.

أقول لهذه الأم النجيبة، شكراً لك، وخطوتك هذه درس لمن يريد أن يتعلم، ويفهم بأن الحياة تضحية، وجهاد من أجل حياة الآخر.