حيرونا جيرونا!

يحدث هذا في كرة القدم فقط، أن تصبح في صدارة «الليجا» الإسبانية، متقدماً على ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد، وأنت لا تملك لا رصيدهم ولا تاريخهم، ولا حتى مرجعيتهم في البقاء دائماً وأبداً في القمم.

ما يفعله جيرونا أحد أندية «مجموعة السيتي» الرائدة والملهمة، حتى الآن في الدوري الإسباني، شيء ما عاد مستغرباً، لأنه أصبح بمثابة المسلسل الذي تتناسل حلقاته من دون أن يحدس أحد لها سيناريوهاً.

من البداية، وكل من يبصر جيرونا الذي يمضي بالمناسبة موسمه الثاني فقط في «الليجا»، يتصدر الدوري حتى وإن صدق، أسرع بالقول إنها نوبة وستزول، وإن نادي جيرونا مهما صمد في وجه الإعصار سينتهي به الأمر إلى الانكسار.

والحال أن هذا الفريق الكتالوني يوجد اليوم، وقد انقضى من الدوري 16 جولة، في صدارة الترتيب بـ41 نقطة، متقدماً بنقطتين على ريال مدريد، بل إنه آت للتو من شيء عجيب فعله بشهامة وشجاعة الفرسان، أنه أسقط برشلونة في «ديربي» كتالوني غير متكافئ برباعية لهدفين، وهي أول مرة يستقبل فيه «البارسا» أربعة أهداف في ملعبه منذ سنة 2004، عندما سقط أمام فالنسيا بحصة شبيهة.

كل الذين توقعوا، أو يتوقعون أن يصطدم جيرونا المتمرد بالموانع الشاهقة، فينكفئ على وجهه وتتكسر إرادته، خاب أملهم وظنهم، فهذا الفريق حتى وهو يسقط للمرة الأولى بميدانه أمام ريال مدريد بثلاثية نظيفة، وقد اعتقد الكثيرون أن تلك الهزيمة ستفرقع البالون السحري لهذا الفريق، نجح جيرونا سريعاً في الوقوف مجدداً على قدميه فارساً أصيلاً، والدليل أنه في المباريات الثماني التي أعقبت هذه الخسارة، حقق ما مجموعه 22 نقطة من أصل 24 ممكنة، بمعنى أنه فاز بسبع مباريات من الثماني.

تعرفون ما الذي قاله ميشال مدرب جيرونا، والإعلام الإسباني يحتفي بفوزه التاريخي والأول من نوعه على الجار برشلونة، وبعودته مجدداً إلى صدارة «الليجا»، قال شيئاً عجيباً ينم عن تواضع كبير: «وصلنا اليوم إلى النقطة 41، وهو رصيد يعلننا باقين بـ «الليجا»، وغير مهددين بالنزول، أتصور أننا حققنا رهان البقاء في وقت مبكر جداً».

جيرونا بطلاً لـ «الليجا» على حساب «الديناصورات التقليدية»؟، والأرقام الحالية لهذا «البعبع الصغير»، تقول إنه يسير بسرعة مذهلة نحو اللقب التاريخي، يستمد من شجاعة لاعبيه، ومن جرأة مدربه، ومن قوة الدفع الرهيبة التي تأتي من الجماهير، حتى لو كان استاد مونتيليفي الحصن والمعقل الجميل لجيرونا، لا يمكن أن يتسع لأكثر من 15 ألف متفرج، في مدينة لا يزيد تعداد سكانها عن المائة ألف، لكي يذكرنا بما فعله ليستر سيتي سنة 2016، عندما خطف لقب «البريميرليج» من «القياصرة».

ما زال الوقت طويلاً لكي نعيش نفس «الإليادة العجيبة» مع من حيرونا.. فرسان جيرونا.