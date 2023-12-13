خميسيات

- مسكينات الإنجليزيات والأستراليات العراض، واللي يدربحن عمارهن، إلا تلقى الواحدة منهن، إما مديرة مدرسة إنجليزية صارمة في مناهجها التربوية، وإلا كبيرة الممرضات، وغير قادرة أن تنقل كل خبراتها للممرضات المبتدئات، هناك ضيق في يومهن الخالي من حس زوج مكافح، وأطفال قد يغيرون من وتيرة الحياة شبه الرتيبة، ولا أفق لرجل قد يأتي، خاصة وأن الكثيرات منهن لا تسعفهن الأناقة المختارة من محلات إنجليزية بعينها، ورغم ذلك لا تغيب البشاشة من على وجوههن، ويضحكن للغريب، يشعرنك أنهن طيبة زائدة ومتنقلة، مع قليل من البخت لا يفرح دوماً.

- سواقة الحريم تلقاها ما شاء الله عليها في الشارع والطرقات العامة، لكن ما أن تدخل كراجاً أو مواقف تحت الأرض أو ترد «ريوس في الباركنج» تضيق الدنيا عليها، وترى الخبطات والشحفات على جوانب السيارة، ما لها حَدّ، «سهيلة» جوانب سياراتها البيضاء مستوية سوداء، تقول مشحمة طوبيّ من كثرة الضيق الذي تشتكيه من مدخل المرآب، وفي غيابها وانشغالاتها خارج العاصمة، تم توسعته وزيادة مساحته، بحيث يمكن لـ «نَجّال» أن يمر بسهولة ويسر، لكنها هي لم تلحظ ذلك، وظلت تدخل بحذر وتخرج بحذر أكبر، وبعد يومين بالعد تفاجأت بكدمة جديدة في سيارتها، وسألتها: خير إن شاء الله لا تكوني دعمتي الكراج بعد؟ فلا تسمع منها إلا جملتها الأثيرة: ترى كم مرة قلت لك الكراج ضيق.. الكراج ضيق!

- إلا بسألكم.. أحد عندكم في العائلة من أصحاب المسجات التي مثل «السجب»، وإلا إشارات «السيكنل مورس»، تلقاه يرسل لك عشرين مسجاً كل مسج بكلمة في أقل من عشرين ثانية، ومرات بعض الكلمات بعد غلط، فيصيبك بتوتر، ويجعلك تغيظ، ومرات تحلف ما ترد عليه، يا أخي! فكر وركز، واكتب جملة مفيدة وصحيحة، وارسلها مرة واحدة، وفكّنا، ضروري يعني طلقات «الشوزن» هذه!

- بعض خطباء الجمعة الذين لا يريدون الفكاك من صبغة الماضي والصورة النمطية للخطيب، حين يكون مقرراً عليهم التطرق في الخطبة إلى الأمور الآنية والمعاصرة، ومستجدات الحياة الحديثة، تجد اللغة غير سيالة، ولا محفزة، وهو في وضعية غير مريحة، خاصة وأن هؤلاء كانوا بعيدين عن التطرق للأمور الجديدة في حياتنا في القرن الجديد في خطبهم القديمة ذات السجع، والمحفوظة غيباً، المواضيع الجديدة مرهقة، خاصة مثل الاستدامة والتغيير المناخي واستخدام الطاقات المتجددة والبديلة أو حين التطرق للذكاء الصناعي، تربكهم تلك الأشياء المستحدثة، وتربك خطبهم، وتلقى الواحد منهم، ودّه لو يخلصها بسرعة، مثل شربة ماء! خاصة وأنه الآن لا يستطيع التملص منها، وعد كل شيء جديد من محدثات الأمور، وكل محدث ضلالة، وكل ضلالة في النار.