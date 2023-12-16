أولوية قصوى

نهج أصيل لقيادتنا الرشيدة منذ عهد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، يترسخ ويتعزز في ظل قائد المسيرة المباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والمتمثل في منح الأولوية القصوى لكل ما يلبي تطلعات المواطنين واحتياجاتهم وإسعادهم، وتحقيق جودة الحياة لهم على أعلى مستويات العيش الكريم ورفاهيته. الأمر الذي أكده مجدداً سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لدى ترؤسه مؤخراً اجتماع المجلس، واعتمد خلاله موازنة مشاريع رأسمالية جديدة في أبوظبي بقيمة تتجاوز 65 مليار درهم، تُغطي 142 مشروعاً رأسمالياً.

وأكّد سموّه «أنَّ هذه المشاريع تلبي تطلعات المواطنين، باعتبارها أولوية قصوى لدى القيادة الرشيدة التي تواصل تبنّي مشاريع تُسهم في تطوير بنية تحتية توفِّر بيئة مجتمعية مستدامة، وتضمن استقرار المجتمع الإماراتي وترابطه».

كما شهد الاجتماع الإعلان عن إنشاء مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة، حيث أكد سموّه حرص القيادة الرشيدة على توفير أقصى درجات الحماية للمجتمع والبيئة، وذلك بعد أن اطلع على خطة عمل المركز الذي يهدف إلى تطوير منظومة متكاملة لإدارة المواد الخطرة، وضمان التنسيق بين الجهات المعنية، ما يعزِّز جهود التخطيط المسبَق والاستعداد والجاهزية، والإدارة السليمة للمواد الخطرة، وفقاً لأفضل الممارسات والتجارب العالمية.

كان لافتاً، خلال الاجتماع، التأكيد على نهج ثابت وراسخ في معادلة النجاح الإماراتية، ويتمثل في الحرص على تعزيز وترسيخ وصون كل ما له صلة بالهوية الوطنية، ومنها التراث والأنشطة التراثية.

تجلى ذلك بتوجيهات سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال الاجتماع، بالعمل على خلق وتعزيز منظومة مستدامة وفعالة للأنشطة التراثية في الإمارة بالطريقة الأمثل، لاستكمال الإنجازات الحالية للمعارض والمهرجانات والبرامج التراثية التي تسهم في ترسيخ قِيَم الهُوية الوطنية، والثقافة التراثية الإماراتية الأصيلة التي تتوارثها الأجيال، حيث أكّد سموّه «أنَّ الاهتمام بصون التراث الوطني، وتعزيز أصالة وعراقة التقاليد الإماراتية نابع من إيماننا الراسخ بأنَّ التراث ليس مجرد جزء لا يتجزّأ من ماضي وتاريخ أجدادنا، بل هو قاعدة أساسية يرتكز عليها حاضرنا لاستشراف مستقبلنا، وبناء غدٍ يكون فيه إرثنا الحضاري، بجذوره الضاربة في عمق التاريخ، رمز فخر لأبنائنا، ومصدر إلهام للاعتزاز بهُويتهم الوطنية جيلاً بعد جيل».

توجيهات سامية تجسد رؤى قائد المسيرة المباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، للفخر والاعتزاز بالهوية الوطنية، وإبراز الشخصية الإماراتية، وتاريخ الإنسان الإماراتي المتجذر في عمق بلد «زايد الخير».