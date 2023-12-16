«الأنا» تقول هذا لا يكفي!

عندما تتضخم الأنا، تقول لك هذا لا يكفي.

ومن منطلق هذه الجملة، تتسع دائرة الدوران حول النفس، ويصبح الإنسان عبداً طيعاً لهذه الأنا الجامحة، هذه الأنا الطامحة إلى طغيان، وفيضان، يعم ويسقم.

نحن اليوم في عالم تقوده الأنا المتورمة إلى متاهات الضياع وإلى لجج وحمم وجحيم الدمار الشامل.

هذا ليس تشاؤماً، وإنما نتيجة لمعطيات تبرز على الأرض، فهذا الإنسان الذي كان في البدء نهراً صافياً، أصبح اليوم مستنقعاً، تعيث فيه الطفيليات فساداً وتحوله إلى مكان لنمو الأمراض النفسية الشنيعة.

نلاحظ الحروب الطاحنة، ونتابع الصدام بين الأفكار، والجروح المثخنة التي تلم بالأرواح جراء هذه الاصطفافات المريعة، ومبعثها خيالات وهمية، خرافية، هي في الأصل من منبع الأنا، ومن براثنها الرثيثة. فقد نتصور لو أن الإنسانية تحررت من هذه الأوهام، وتحولت من بحيرات ضحلة، إلى محيطات تتسع الجميع، وتحمل مراكب الكل، فلن يحدث ما يبعث على الأسى، ولا ذهبت الأرواح البريئة سدى ولا فقدت الأمهات فلذات أكبادهن، ولا نظر الأطفال إلى المدى، ولن يروا آباءهم، ولا جلست العذارى على الطريق يبكين العائل واليد الحانية التي تحميهن من برد الجفاف العاطفي.

اليوم وغداً وبعد غدٍ، سوف تستمر الصراعات العبثية دون جدوى، وسوف ترتفع صيحات المغبونين ولا من مغيث؛ لأن الكل منشغل بنفسه، ولا أحد يستطيع أن يفك رباط الصناديق السوداء وينظر ما بداخلها، وهكذا تستمر المأساة الإنسانية، ويتصاعد الدخان الأسود، ومعه أنفاس المظلومين، وأن يسمعوا صفارة إنذار تهرع لنجدتهم؛ لأن هذه الصفارات أطفأت أضواءها لمجرد غياب النفس المطمئنة، ولمجرد الوعي بأن هناك في الجهة الأخرى من العالم تحترب الأنوات، وتراق الدماء، وتهدم السقوف، وتشتعل النيران على الأرض، وهي في الأساس نيران الذوات المحترقة، جراء الأنانية الفجة، وضيق ذات الأنا، وعبوس العقل البشري في وجه الحياة.

أود أن أفكر ملياً، وأود أن يفكر معي كل ذي بصيرة، ونقول معاً: لماذا الحروب؟ فالأرض واسعة والمكان رحب، وخيرات الطبيعة تغني الجميع عن هذه الحماقات اللاأخلاقية، وتقول للجميع تعالوا إلى كلمة سواء ولتضع الحروب أوزارها، ونمد الأيدي من أجل سلام الأرض، من أجل الحب العفوي، ومن أجل طبيعة خلقت لكي نعيش بأمان، ونمضي معاً نحو غايات المحبة والوفاء، فكل ما يحدث في هذا العالم، هراء، وافتراء على الطبيعة البشرية، إنه خارج الفطرة وإن كان ابن خلدون قد قال إن الحرب بين البشر ظاهرة طبيعية، فإنني أقول له، كفى تحايلاً على الطبيعة، ففي الطبيعة وردة تبث الشذا من دون مقابل، وفي الطبيعة جداول تمضي في عروق الشجرة، كي نتغدى نحن البشر، وفي الطبيعة نخلة تتدلى منها عناقيد العذوبة كي تنمو سواعدنا نحن، وفي الطبيعة أغصان تنفث الأكسجين كي نتنفس نحن الهواء الطلق.

إذن من أين جاءت هذه النظريات العنيفة، لتدعم بؤس الأنا؟ إنها خرجت من رحم الواقع وليست من فطرة الطبيعة.

الواقع البشري بعد زمان من الصراع من أجل البقاء، أصبحت الحروب «ظاهرة طبيعية» في نظر ابن خلدون وسواه. بينما يقول العقلاء ومنهم فيكتور هيجو «نحن نرزح تحت وطأة هذه الأفكار المتوحشة، والتي تدوس متنازعاتها على أرواحنا لتجعلنا نعيش من أجل البقاء، وليس من أجل الحياة».