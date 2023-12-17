تجربة كوب 28

من إكسبو، من أرض الخير، أرض الإمارات الحبيبة، انطلقت المبادرات، ورفرفت أجنحة الخير لتعم، وتضم، وتلم، وتحلم، وتبني غرفة الحياة من جديد، وتسيج صحة الناس بأمصال الوقاية، والعناية، والرعاية، والحماية، وصون الضمير الإنساني من كل مكروه.

هذه هي الأهداف التي وضعتها الإمارات على عاتقها، وهي تجمع العالم على أرض الدولة العالمية وبين أحضان صحراء الغافة، والنخلة، ضلعان لمثلث الـ (حلم) وثالثهما فكر قيادة آمنت بأن الأرض بيتنا جميعاً، وما لم يلتئم الجميع على كلمة سواء، فلن يحدث ما يسر العالم، لهذا فإن الإرادة السامية، والعزيمة الصلبة، وجهت بوعي، وإدراك نحو البوح باسم عالم واحد، وسرد متوحد، لغة تنطلق من أبجدية الكل يعمل من أجل الكل، لا مناص من هذه الرؤية، رؤية إماراتية خالصة، تضع حزمة أفكار أمام المجتمعين، عليهم أن ينظروا، ويتبصروا بما يحدث في العالم وهو يتأمل المشهد الأليم الذي حدا بالأرض، المنهكة من فيض غبار، وسعار، الأمر الذي لا يجعل مجالاً للشك، في أن وحدة البشر في دفع الضرر البيئي أمر مفروغ وأن التفاهم، والتعاضد، والتعاون بين الدول هو الترياق الذي سيزيل كل ما يشوب الأرض من رثاثة، وكل ما يزعج السمع، والبصر، وكل ما يؤذي الحياة، واليوم ونحن نتابع المشهد العالمي على أرض إكسبو، نشعر بالفخر، وتمتلئ قلوبنا بالسعادة، لأن بلادنا هي المركز في الدائرة، ولأن بلادنا هي محور هذا الوجود العالمي، ولأن بلادنا هي جوهر القضية الإنسانية، وهي منصة البوح الصافي، وهي النجم، تدور في فلكها كواكب الأرض، وتقتدي بمقالها، ونموذجها، وتسير على خطاها، لأن ما قامت به الإمارات، لهو الفخر، والعزة لجميع الإنسان، ولا ينحصر تأثيره على بلادنا فحسب، بل هو عطاء جزيل من أجل العالم، ومن أجل كيان بشري، ينعم بالصحة، وعافية التقدم نحو مستقبل زاهر، ومثمر بمزيد من التطور، والتقدم.

على أرض إكسبو، تدور حلقات الحوار الإنساني، وتتحرك الكرة الأرضية على منوال الفكر المتأجج بمنارات ثقافية، تجعل من الحياة غيمة مشبعة بالمطر، تجعل من قلوب الناس، موجة بيضاء ناصعة، تسر الناظرين.

على أرض إكسبو تدور الشمس في مدارها الطبيعي، ولكن أهدابها الذهبية، تغذ السير باتجاه بلد اسمه الإمارات، لأن في هذا البلد، سبقت القيادة الرشيدة غيرها من حكام العالم، وهيأت الأرض كي تصبح لؤلؤة تضاء بنقاء ترابها، وصفاء قميص الأبدية، الأمر الذي جعل من العلاقة بين الأرض، وكواكب المجموعة الشمسية، علاقة تكامل، وعلاقة حب، وأبدية في التآخي والانسجام.

هذه هي الرؤية التي صنعت الفارق بين الإمارات، وغيرها من كثير من الدول، وهذه هي الرؤية التي وضعت الإمارات، نجماً تسير خطاه على الأرض، ولكن عينه ترنو إلى السماء، هناك حيث تكمن الطموحات، وهناك حيث تكتمل الأهداف، وهناك حيث يتم سبك قلائد المجد المجيد، والسؤدد السديد.