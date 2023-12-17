المتقاعدون.. وحياة بعد التقاعد 1-

- هناك دراسة شبه موثقة، وشبه موثوقة، وهي تخص المتقاعدين العرب الذين يختلفون في ردات أفعالهم بعد التقاعد، والمهنة المقترحة عندهم، والتي جاءت من دون تخطيط مسبق لحياة ما بعد التقاعد، بخلاف المتقاعدين الأجانب الذين كانوا يعدون أنفسهم لهذه اللحظة، ومستمتعين بحياتهم الثانية والجديدة، نحن بعدهم مساكين، الكثير منهم ما زالوا يتضاربون مع المعقمة والمغرمة في الكندورة العربية، ترى «الشك بك» أسهل وأسرع، ولا يؤدي لتقصف الأظافر، ولا سب الخياط، وتراه الوزار بو «شيط ميط» مب منقود، ويناسب المرحلة العمرية، خاصة وأنك لن تخضع لأي تفتيش جمركي، هذا غير توجيه اللوم دوماً للحرمة على ضياع الطربوشة، ولا تدري أين وضعتها.

- بعض من المتقاعدين عندنا تجدهم مندفعين وماخذين الأمور بجدّية متناهية، ويمتهنون بعد تقاعدهم مباشرة حب مراجعة المحاكم، والشكوى في مراكز الشرطة على أقل القليل، ويحبون يضاربون خلق الله، على «أدناة الدون» ويستمتعون وهم «يترترونهم» في المحاكم من غبشة الله.

- بعض المتقاعدين تلقاه شغل «تميليح» يدور على أرامل «أونّه» يريد يكسب أجراً، وإلا تلقاه يدور في ملفات قديمة على صداقات انتهت مبكراً أيام «حماسا» ومناوشات «خرائب الصِيري»، وإلا تلقاه «يشالي» في بلدان فيها مستشفيات منعوتة، وفيها علاجات إعادة التأهيل، وهو يتنقز من مدينة لمدينة كل شهرين، مع أوجاعه بعد التقاعد التي لا تنتهي، ولا تطيب إلا في «بتايا وبانكوك»، وبلدان لحم التويس الصغير فيها بمئتي روبية، والفواكه ما ينشبع منها.

- بعض المتقاعدين يحب أن يجلس على عرقوب رمل، ويجر الربابة، وبين كل فنجان قهوة يخترع لك بطولات وهمية، وقصصاً يتمناها لو حدثت ليحدث بها، قصص هؤلاء لا تنتهي، وإن اختلفت النهايات وتبدلت البدايات، متقاعدون قصاصون مبتكرو حكايات الأفلام الهندية.

- بعض المتقاعدين، فجأة يتحولون إلى تجار، وأرباب مشاريع غير مدروسة، ومصيرها الفشل الذريع، لكنهم يحبون أن يتسموا في أوقات فراغهم الوظيفي، بـ «رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب» أو «CEO»، وكل شغله بميزانية ضعيفة، يعني مثل شركة التاج الذهبي للصيانة العامة؛ وهي شغلها الأساسي تبديل «كنديشنات درايش» قديمة أو تركيب ستائر غير متقنة الصنع أو بناء قطيعة أو زويّة، وفي موسم الإجازات والحج، يصبح مقاول حجاج، ويسير حملات لأداء مناسك العمرة بأسعار متهاودة، وفي متناول الجميع.

- بعض المتقاعدين ما صدق وتقاعد، ليتحول بعدها لمقاول أو «تنديل» على عمال البناء، يطيح بذلك البيت، ويهندسه من جديد، يظل يبني ملحقاً لابنه الوسط، ويغير غرفة الابن الصغير آملاً في تزويجه مبكراً، ويبني مطبخاً خارجياً أكبر، ويتفرغ لصبغ المجلس، وتنجيد جلساته، ويسقف جلسة السطح والغرض في جلسة رومانسية مع الحاجة التي تشتكي دوماً من كثر ما يصرف على هذا البيت، وتقطيعه، وبناء ملاحق جديدة، تقول باكر سيؤجره على عزابية.. وغداً نكمل.