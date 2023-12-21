أسئلة الراهن

كل حقيقة ينبغي أن تكون مثبتة بالبرهان والدليل. هذه من المسلمات التي يجب الأخذ بها في إثبات العلوم والنظريات. لكن في العمق، هناك حقائق متغيرة لا يمكن إثباتها حتى بالمنطق والتفكير العقلاني. ولو يقف الإنسان لمراجعة ذاته وفحص رؤاه وتصوراته عن العالم والوجود، لكان أمامه جبل من المتغيرات اليومية التي تجعله يبدّل قناعاته باستمرار كلما اكتشف خطأ رؤاه وردود فعله. وبالتالي لا يمكن الجزم بحقيقة ما، خصوصاً في القضايا التي يتداخل فيها المجرد بالمحسوس، والتاريخي بالراهن، والمنطقي بالميتافيزيقي. ولعل الجدل الكبير المستمر حتى اليوم حول أزمة الإنسان العربي، والتي يرجعها الكثير من فلاسفتنا ومفكرينا إلى أزمة علاقة مع التراث، تبدو واحدة من الأفكار التي لا يمكن القبض عليها بشكل مطلق، وإصدار حكمٍ بشأنها ما دامت لا تزال في منطقة (الجدل).

هناك من يدعو على سبيل المثال إلى إحداث (قطيعة) مع الماضي من أجل تأسيس علاقة جديدة مع العصر، وهناك من يراوحُ في أفكار إعادة قراءة الماضي وتنقيحه وتجديده، وهناك آخرون يرون في العودة إلى الماضي سبيلاً وحيداً للخلاص من إشكاليات الحاضر. وهي كلها أطروحات تحتاج إلى إعمال العقل في مضامينها وأساليبها وإمكانية تطبيقها من عدمه. يحدث هذا بينما يفرز الواقع اليومي للإنسان العربي إشكالات وأزمات جديدة باستمرار، حيث تعود أسئلة الهوية، وعلاقة الذات بالآخر، لتُطرح بصيغ أشدَّ ضراوة من قبل. ها هي اللغة العربية، وهي جذر هويتنا، تواجه مخاطر جمّة جراء انتشار العولمة الثقافية والعلمية التي سيّدت اللغة الإنجليزية في مجالات العلوم والتكنولوجيا ولغة الاقتصاد الكوني، ومثلنا، تعاني بالطبع الكثير من لغات العالم.

أيضاً، أصبح سؤال الهوية يتشظى جرّاء التباينات في رؤيتنا إلى مستقبل الأمة العربية وحاضرها وماضيها. نعيش اليوم حالة من الشتات الفكري لم تكن موجودة بهذه الحدّة في السابق، إلى درجة أن أبناء المكان الواحد ينقسمون ضد بعضهم بعضاً في قضاياهم المصيرية بدل أن توحدهم هذه القضايا وتجمعهم على قلب رجل واحد. وتكفي جولة واحدة على منصات التواصل الاجتماعي، لكشف هذه الحقيقة المؤلمة.

ما يحتاجه الإنسان العربي اليوم، هو العودة إلى فكرة الوحدة والتعاضد والعمل على الثوابت المشتركة بين الجميع، والنظر إلى مصلحة الأوطان أولاً وقبل كل شيء. أليس هذا حلم كل عربي؟ أليس هذا ما يجب أن تعمل عليه الثقافة الجديدة؟