روح «البيت المتوحد»

منذ اللحظات الأولى لتداول نبأ تعرض عائلة إماراتية لحادث إطلاق نار عشوائي في العاصمة التشيكية براغ مؤخراً، كانت الدعوات ترتفع في كل بيت من بيوت الإمارات تدعو بالشفاء العاجل لأحمد إبراهيم آل علي وزوجته روضة المحرزي، متضرعين لله أن يردهما للبلاد سالمين مع ابنتيهما مريم ولطيفة.

كان الكل يدعو ويشد من أزر أسرتيهما، والقلق يسيطر على الجميع، حتى وردت «العلوم الطيبة» بأنهما بخير وقد غادرا غرفة العناية الفائقة في المستشفى الذي يتلقيان فيه العلاج بعد خضوعهما لجراحة لاستخراج الرصاص الذي أطلق عليهما خلال الحادث الإجرامي الذي وقع في جامعة تشارلز لدى تصادف مرورهما أمامها.

كانت الدعوات لهما في كل مكان، متبوعة بالمتابعة الحثيثة لحالتهما على أعلى المستويات، فقد حرص صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وولي عهده سمو الشيخ راشد بن سعود المعلا على الاتصال هاتفياً بالمصاب للاطمئنان على حالته وحالة زوجته. كما اطمأن سموهما على أطفالهما، داعيين الله أن يمدهم بالصحة والعافية وأن يعودوا سالمين معافين إلى أرض الوطن.

وحرص سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي على الاطمئنان على الحالة الصحية للزوجين خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه سموه مع المواطن المصاب للاطمئنان على وضعه الصحي وزوجته، وأكد فيه «أن إمكاناتنا مسخرة دائماً لخدمة المواطنين والعناية بهم في كل مكان وفي مختلف الظروف». ووجّه سموه «كافة الجهات المعنية بتقديم الدعم الكامل وتوفير أفضل رعاية للزوجين المصابين، متمنياً لهما الشفاء العاجل والعودة إلى أرض الوطن وهما بأتم الصحة والعافية».

كما حرص فارس الدبلوماسية الإماراتية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية على تثمين جهود الحكومة التشيكية لتوفير الدعم والرعاية للمواطنين الإماراتيين المصابين جراء الحادث، وذلك في اتصال هاتفي مع نظيره التشيكي معالي يان ليبافسكي «أعرب خلاله عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا الحادث، وعن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين»، و«أدان سموه واستنكر بشدة هذا العمل الإجرامي، مؤكداً تضامن دولة الإمارات مع جمهورية التشيك الصديقة ورفضها التام لكافة أعمال العنف التي تهدد أمن واستقرار الدول وسلامة شعوبها».

وإذا كانت هناك من كلمة، فهي الشكر والتقدير لفرق وزارة الخارجية التي كانت تتابع الأمر لحظة بلحظة لتقديم الدعم الكامل والرعاية الصحية للمصابين اللذين كان يتواجد معهما فريق من الوزارة، كعهدنا بهم دائماً في خدمة المواطن أينما كان، وليس بغريب على أبناء الإمارات وروح «البيت المتوحد» الذي يجمعهم، حفظ الله الجميع في الحل والترحال، والحمد لله دائماً وأبداً على نعمة الإمارات.