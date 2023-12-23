نغمض أعيننا وقلوبنا يقظة

هذه سيرة إنسان حركت الصدمات مواجعه، فاستتب أمره على علاقة غير وطيدة مع الحياة، صار يؤم بيوت الأسى، ويحضر جلسات القلق اليومي، وينام على حصر الألم، ويقضي يومه في السؤال، (لماذا أنا أقف عند حافة الموانئ؟) فأقع كلما هزت رأسي موجة عارمة.

هذه نبذة من حياة حافلة بأمجاد الصدمات المفزعة، هذه صفحة من صفحات ملغمة بحفر، وهاويات مرعبة.

في اليوم الأول للميلاد، هبت عاصفة هوجاء، أطاحت بسقف الخيمة، ثم عرت الطبيعة الأشجار، وزحف الطير دامياً إلى حيث تسكن الروح بعيداً عن الزمجرة، والهدير.

ومنذ ذلك اليوم، منذ تلك اللحظة التي أدلت فيها الوالدة الكريمة بهذا التصريح المريع، والمعنى يهيب الوجود بألا يقسو، لا يعامله بصرامة مؤذية، ولكن لا جدوى، فقافلة الحياة مستمرة، على هذا المنوال، والموال البحري قطع شوطاً، في العويل، وسفن السفر هجرت البحر، واقتعدت التراب منازل للنوم الأبدي، والنوق البيض، اسمرت شعورها، بعد سياط حامية من شمس القيظ، ولم يزل المعنى يطرح أسئلته، لماذا أنا أقف عند حافة الموانئ؟ ولا جواب، ولا نظرة، ولا ابتسامة، ولا لمسة تعيد للروح حيويتها، وتمنح القلب نبضات، ترفع عنه من حدة السكون المميت.

لا يزال المعنى ينظر إلى وجهه في المرآة، ويتأمل التفاصيل، والأخاديد، والتجاعيد، والتلافيف، ولا جدوى من التأمل، فالقصيدة لم تأتِ، بل هي تعيش المخاض الأليم، القصيدة، لم تجد بعد الصورة المثالية، للتعبير عن نفسها، وعن الهوى العذري الذي بنى عشه في الروح، ولكنه للأسف طار مع قشة قصمت ظهر الحقائق، وانبرى المعنى، مثل عابر سبيل ضيع البوصلة، وتاهت منه قبلة امرأة، كانت في يوم ما، شامة، على وجه الحقيقة، كانت في لحظة ما نقطة آخر السطر، لجملة معرفية، تدل على أن الحب وحده إكسير حياة، الحب وحده الخط المستقيم المؤدي إلى النهر، حيث تعوم الطيور، وتسبح وردة بيضاء من غير سوء.

لم يمضِ السؤال بعيداً جداً، لم تختف الصورة من أمام عيني المعنى، فالقبلة لم تزل ترسم صورة شفتين، كهلالين، تحت سقف السماء، والرضاب نث غيمة سخية، طافت من هنا، من جهة القلب، ثم توارت، ولم يبق سوى الصورة، وفي قلب الصورة تسكن امرأة ذات شغف، امرأة ليست كسائر النساء، هي تلك التي أعطت، وأثرت، ووسعت من حدقة الوجود، حتى صار الوجود مكاناً للأسئلة، ودون توقف، مضى المعنى يرتب أشياءه الصغيرة، وينظم اللحن لأجل أبدية ضارعة، صاغرة، عاشقة للقبلة، عندما تكون القبلة، مسافة، ما بين شفتين، غارقتين في الهوى، والنوى، حرقة لذيذة، والمعنى ما بين الشفتين، سؤال الأبدية، حول ما يحدث في الحب، عندما تشعل الصحراء نيران مواقدها، وتضع على كل جمرة، إشارة لمخلوق كان هنا في يوم من الأيام، واليوم قد رحل.