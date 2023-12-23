اكتمال الخماسية التاريخية

لا أحد يفعلها إلا «مانشستر سيتي»، ولا أحد يجرؤ على تحطيم الرقم الصعب، إلا «السيتي»، بركات «السماوي» هذا العام، ونجاحاً لم يسبقه نجاح، وتفوق تخطى توقعات أكثر المغامرين والمقامرين، فمنذ عام 2008، وبعد أن غامر سمو الشيخ منصور باتجاه هذا النادي الذي كانت نتائجه متعثرة، وغير ثابتة، ولا متوقعة، لكنه راهن عليه رهان الفارس الذي يعرف الأصايل من العاديات، ويدرك ببعد رؤيته الاستثمارية، كيف يمكن أن تدار الأمور، وكيف تُحسب الأشياء، فضخ فيه حياة جديدة، ونشاطاً مختلفاً، ووجه الوجهة الصحيحة بعيداً عن المخاطر والخسائر التي عادة ما تأتي مع الحماسة غير المطلوبة، والدراسات الناقصة من التفاصيل الصغيرة، كان رهان «أبو زايد» رهاناً كاسباً، وصادماً لكل المحبطين، وأولئك الذين يخشون الفشل قبل أن يأملوا في النجاح، وكانت الانطلاقة المباركة التي لم تتوقف، وكل عام هناك ما يفاجئ الجميع، على جمال المستوى، وأرقام النتائج، ومنصات التتويج، حتى أصبح «السيتي» مؤشر التفوق والريادة في تحطيم وحصد الأرقام، وهو أمر ينعكس على توسعة رقعة الاستثمار فيه، خاصة بعد ما خلق له محبين جدداً، ومشجعين خرجوا عن نطاق حيز الملاعب الإنجليزية، وأصبحوا من مختلف البلدان في قارات العالم، وبذا انتقل ذلك النادي الإنجليزي من رقعته الجغرافية، والثقافية بفضل وإيمان ودعم سمو الشيخ منصور إلى مصاف الأندية العالمية، والقلاع الرياضية الدولية، لذا هذا العام لم يخيب أمل مشجعيه ومناصريه حول العالم، بفوزه ببطولة «مونديال» الأندية، وغدا سيد العالم المتوج كبطل لأول مرة في الأندية الإنجليزية التي حاولت قبله وفشلت، مثل نادي «مانشستر يونايتد» عام 2000، ونادي «ليفربول» عام 2005، ونادي «تشيلسي» في عام 2012، لكن «السيتي» فعلها قبل يومين، ومن خلال مشاركته الأولى، وبذا أصبح أول فريق إنجليزي يفوز بالألقاب الخمسة التاريخية، «الدوري الإنجليزي الممتاز»، و«كأس الاتحاد الإنجليزي»، و«دوري أبطال أوروبا»، و«كأس السوبر الأوروبي»، و«كأس العالم للأندية» في سنة واحدة.

لقد صار «السيتي» سفيراً للإمارات، ومحط أنظار المحبين والمودين والأصدقاء، ومثار إعجاب لكل الجماهير، وما مباراة العام المنصرم في اسطنبول وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد قائدنا ورئيس دولتنا وفخامة الرئيس التركي «طيب أردوغان» وحشد كبير من مستقطبي الإعلام وأجهزته، والمظاهر الجميلة والحميمية التي صاحبت تلك المباراة وقبلها وبعدها، حتى صارت مظاهر وتظاهر المباراة أجمل من المباراة نفسها، لأنها وحّدت الإنسانية وأذابت تلك الفوارق التي تمنع التسامح والتلاقي والتعايش، كل ذلك صنعته الإمارات، وصنعه قادتها، وصنعته الأحلام الكبيرة والبعيدة التي تتحقق في الإمارات، ومن أجل الإمارات.