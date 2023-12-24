فن أبوظبي

الفن لغة السلام، والفن نقطة الالتقاء ما بين نهري الحياة، إبداع مستمر، وحلم بالفرح يتدفق من تحت الجفون، تغذيه مقل تفننت في اجتياز اليأس، وولوج بحيرة التفاؤل بجودة عالية، وسيولة لا تجمدها الأحداث المصطنعة، من قبل إنسان جاهل وبغيض. في السعديات تتجلى روح الفن، وهي تنقش الرسم، وترسخ الوسم، وتشمخ بالهم، وتجعل من أبوظبي لوحة تشكيلية، والرسام هو إنسان من هذه البلاد، أحب الحياة فابتسمت له، وأهدته الفرح على طبق من جمال، يخطو باتجاه الرقي، ويبث لواعجه السمحة، للناس أجمعين. هذا ما تقوم به دائرة الثقافة والسياحة اليوم، وهذا ما تتصدى له، وتتبوأ منصة الغيمة، لتهطل فناً إنسانياً يضيء السماء، ويعشب الأرض، ويجعل من النجوم مصابيح ليل، ومن عيون العشاق، بوارق نهار. جزيرة السعديات أصبحت اليوم منارة للفن، وقيثارة للثقافة، وسارية على هامتها ترفرف طموحات وطن، أبى إلا أن تكون الحياة وردة، من شذاها تعبق مشاعر الناس، ومن ألوانها البراقة تتزين قلوبهم، وهذه هي سيرة وطن، هذه هي صورة قيادة، تسترشد بالفن باتجاه تنمية أضلع الحياة بالطموحات الكبيرة، وإعادة صياغة الواقع الإنساني المنهك، عبر ريشة وقلم، والأوراق هي صفحات القلوب المحبة، والحبر هي تلك الدماء التي تسري في العروق ريانة بالأحلام الزاهية، جذلانة بما تترنمه هذه القيثارة العملاقة، (أبوظبي) وهي تدوزن مشاريع الثقافة، بأنامل كأنها العناقيد، وكفوف كأنها عذوق النخل، سخية، وفية، رخية، عطية، راضية مرضية، تقدم الأفكار المبدعة، بثراء، وسيولة عاطفية، مثل ما هي السحابات الممطرة، ومثلما هي الجداول تسري في عروق الأشجار، يدفعها الشغف. اليوم، ونحن نتابع المشهد، تشدنا إلى المتابعة هذه المناظر الخلابة، للمشاهد الفنية، والثقافية، التي تترافق دوماً مع بعضها كأسنان المشط، وترفع من منسوب وعينا بالاهتمام، لأن ما يحدث في السعديات اليوم شيء من الدهشة، وشيء من الإعجاز في الوعي، وهذا أمر ليس مستغرباً أن يحدث في بلادنا، لأن المؤسس الباني، طيب الله ثراه، كان شاعراً، مرهفا، تعود سبر الجمال، في الشجرة، وفي الوردة، وفي قطرة الماء التي تنهمر من شاهق الشلالات، ومن عمق العيون، وهذا ما يجعل السيرة الذاتية للذائقة الفنية، ليست جديدة، وإنما هي تتابع أفكار، لأجيال تربت على حب الجمال، والجمال كما يقولون هو دين الحكماء. الله جميل، ويحب الجمال، وما الفن إلا الريشة التي تنمق وجه الحياة، وتشذبها من أوراقها الصفراء، وتهذبها من زلات الزمن، وترتبها من بعد بعثرة الرياح لما سكن. فشكراً للذين يزرعون الفرح في ربوع بلادنا، وشكراً للذين يضعون الجمال قلائد على نحر الوطن.