متفرقات

- مستشفياتنا القديمة والتي كبرت معنا، كبرنا عليها، ونحتاج لعناية أكبر منها، وهي ما زالت تراوح إن لم تتراجع، والعالم يسبقها، الآن هي بحاجة إلى إنعاش، وغربلة الذين يعملون فيها، خاصة أن الموضوع فيه صحة الناس على المحك، وإذا كان عندنا المتسوق الوهمي، ونجاح هذه الفكرة الرائدة، علينا أن نستنسخها، ونصدر للمرة الأولى المريض الوهمي، ونطلب منه أن يدعي أي مرض وهمي، ويرفق ذلك في تقريره، إذا ما أوصلوه بعض الأطباء إلى غرفة العمليات، فلا تحسبوا أني أبالغ، مستشفياتنا القديمة الناس تقدم خطوة وتؤخر ثلاث خطوات قبل الدخول إليها مضطرين، وهذا لم يأتِ من فراغ أو رفاهية صحية، بل أتى مما رأوا وسمعوا وجربوا، حتى أن بعض الأطباء فيها بحاجة إلى أطباء يعالجونهم، وأول عللهم عدم الثقة، والادعاء، ولو كان فيها ضرر بأرواح الناس! ولا نقول إن بعض الأطباء حولوا المسألة الصحية إلى مصلحة تجارية، وليراقب المريض الوهمي حجم الأدوية التي تعطى لأي مريض، وحجم الفحوص التي يعملها المريض، ولا يدقق فيها الأطباء، ولا أبرئ بعض المستشفيات الخاصة أيضاً!

- السياحة الداخلية يمكن أن تنجح، وتنجح كثيراً، لكن علينا الابتعاد عن المبالغة في رفع الأسعار مع عدم زيادة الخدمة، وعلينا الترويج الصحيح لها كصناعة سياحية وطنية، إن عدم تقدير أهمية السياحة الداخلية الجاذبة للمواطنين والمقيمين، يجعلها تحصيل حاصل، رغم أنه علينا أن نجعلها هي الأساس الذي نعتمد عليه في تدوير جزء من رأس المال والربحية الدائمة، خاصة في شهور الشتاء والإجازات الكثيرة؛ لأن للسياحة الداخلية دور مهم في ربط ثقافة الأشياء في نفوس أجيالنا الصغيرة، وتعريفهم بأصالة المكان، لكن مشكلتنا الرئيسية في كيفية فهم الأمور من قبل القائمين على هذا الأمر، خاصة حين تصل تكلفة إقامة أسرة صغيرة في فندق بغرفتين ولمدة يومين فقط، فوق 15 ألف درهم، يعني كل غرفة بألف دولار، هذا لا ماكل ولا شارب، ساعتها تبدأ مثل تلك الأسرة التفكير في السياحة الخارجية بدلاً من السياحة الداخلية.

- لا أدري لِمَ بعض المغرضين حين يكرهون الآخر، يكرهونه لمزاياه، لا لعيوبه، وهو أمر يناقض الطبيعة الإنسانية العادية؛ لأن الذي يكرهك لعيوبك قد تحترمه، وتعذره، وتقدر رأيه، لكن المبغض والكاره لك، لمزاياك، لا لعيوبك، فهذا تجتمع فيه صفات الحاقد الحاسد المبغض المكره، الغيور، إلى ما هنالك من صفات الذم، وهو أمر ينطبق على الإمارات في كل الحالات، هناك فئات من الناس، وجماعات يكرهونها لجميل مزاياها، لا لعيوبها؛ لأنهم بحثوا عن العيوب، فأتعبتهم، فاتجهوا لأي شيء جميل فيها وتفعله، وهو كثير لا يعد ولا يحصى فعابوه، وحولوه إلى ما تكن نفوسهم من غل وحقد وحسد، وقطعة شحم سوداء في صدورهم!