غزل!

رغم وضوح الإرهاق والتعب عليها، فمازال الوقت مبكراً جداً، أخذتْ تلك الصبية طلبي بهدوء بالغ وهمّة، ولكن بوجه حيادي تماماً، وفي الوقت ذاته محفز لشيء ما! أخذتْ تلبي طلبات الزبائن الجدد، تنظف الطاولات وترتب الكراسي بعد مغادرة من كانوا عليها، تساعد في سقي الشجر الصغير على سور المقهى رغم شدة البرودة، تحمل المدفأة الثقيلة لسيدتين قررتا أن تتناولا إفطارهما خارج المنزل وقد تدثرتا بالكثير من الصوف، تجلب القهوة للمرة الثانية لذلك الرجل المغاربي الذي عرفت قصة حياته وهو يتحدث عبر الهاتف.

بقيت تتحرك بخفة شديدة وحيادية مطلقة. تعجبني أكثر الوجوه الحيادية، لعل السبب أنني أعتقد أن لي هذا الوجه الذي تأمن جانبه، ولقناعتي أن صاحبه لم يتخذ قراره بعد، وسيعتمد في ذلك على طبيعة فعلك. ولهذا قررت أن أفعل أنا فبادرت بالحديث حول طلبي بلطف وامتنان، وعندما أمنت جانبي سألتني، وقد وجدتني أنفذ رسماً كروكياً لمكان ما، أنت مهندسة؟ أجبتها: لا ولكن أحب التصميم، فقالت لي، بكل فخر: أنا طالبة هندسة ديكور سنة ثالثة بجامعة القاهرة!

اعتدت منذ زمن استقبال العام الجديد في القاهرة، بجوار جدتي، رحمها الله، وبعد أن توفيت منذ عامين لم أزر مصر في مثل هذا الوقت. سمحت ظروفي أخيراً بذلك، ودائماً ما يغلبني الحنين لهذا البلد فأمتلئ غراماً بكل ما فيه، وأرفض تماماً ما يمكن أن يشوهه أو يقلل من قدره الغالي عندي. ولهذا أبحث عن كل ومضة أمل تجعلني أتشبث بمصر التي في خاطري، فجاءت هذه الصبية لتطيب خاطري. اسمها غزل، وقد قررت أن تواجه الحياة وقسوتها بعزم ورغبة بأن يكون قادمها أجمل. في مصر تتذوق معنى الإصرار والسعي والحلم والأمل الذي لا ينضب. ولهذا قررت أن أتغزل بالعام الجديد لعله يتوقف عن حياديته ويتجاوب مع رغبتي في عيشه بشغف وبإصرار وسعي. هكذا أرغب بهذا العام الجديد، أريد أيامه كأوراق النعناع النضرة التي تلمس شغف كل الحواس فتمتعها، وتحفزها لفعل الخير والحب.