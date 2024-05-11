العالم كثقب إبرة

كنا نعتقد أن العالم أضيق من ثقب إبرة، الأمر الذي يجعل التواصل أسهل من التقاء كفين في جسد واحد.

مجرد اعتقاد لا أكثر، لكن عندما تتأمل الواقع البشري وتقرأ التضاريس بين منزلين متجاورين لا يفصلهما عن بعضهما سوى ممر أضيق من مساحة غرفة في شقة صغيرة تلتصق بالفضاء الخارجي عبر سلسلة جدران متصاعدة إلى الأعلى.

الأمر المدهش والصادم هو أن الجوار الجغرافي لا يبرر أبداً التضامن الروحي والأخلاقي، والسبب يعود إلى أن هناك عوامل شتى تقف حاجزاً مانعاً من التواصل بين جارين أو حتى بين شقيقين، وأهمها هو ذلك البحر الواسع من الانشغالات الحياتية والتي كلما تعقدت، حفرت في الطريق إلى التواصل وادياً غير ذي زرع، هذه الشوائب خرائب، وهذه الخرائب نواكب تشيع حالة من الذعر الدامي وتفتح قنوات ملتهبة تصعد ألسنة النيران فيها إلى قمة الجبل، مما يطيل أمد الوصول، وأحياناً كثيرة يمنعه، لأن حجب التواصل تقف كأعمدة الدخان الكثيف التي تمنع رؤية الآخر، وعلى مدى الزمن تنبت أشجار النسيان الشوكية، وتتمدد في ضواحي النفس، وتنشر أوراقاً سامة لا تسمح بتذوق لذة الوصول ولا طعم التضامن.

اليوم مع انتشار وسائل (الوصول) وقوة وقعها، نشعر بأن هناك حاجز غربة يجتاح أرواحنا، نشعر أن هناك خطاً سميكاً يطال السماء، يقف مانعاً لمعرفة وجه الآخر، ويسلط الضوء على خربشات قميئة تحجب عن العين رؤية وجه الآخر الحقيقية.

فمن يصدق أنك تسكن في شقة وتواجهك شقة أخرى يسكن في جوفها جار لك والأيام تمر والسنون ولا تستطيع معرفة اسم هذا الجار، وقد يمر عليك وتدخلان مصعداً واحداً في وقت واحد، ولكنكما لا تلقيان السلام على بعضكما، لأن كلاً منكما منشغل بذاته، وكلاً منكما يعيش حالة الغثيان الذهنية التي تعبر بكل فرد عالماً آخر مسيجاً بأفكار تتراكم في الرأس كأنها النفايات، والشخص الواحد يصارع في داخله مجموعة أفراد لا يعرفهم، وصدق أوكتافيو باز الذي قال: (يتميز كل فرد بفرديته، ولكن في داخل كل فرد أفراد آخرون لا يعرفهم).

من هنا تبدأ المشكلة لتتورم وتصبح معضلة وجودية يحتاج المرء إلى منظف ملابس شديد الفاعلية كي يزيل تراكماتها.

اليوم عندما تسأل شخصاً ما عن أحوال صديق أو حتى قريب وقد يكون أخاً له، فسوف يرد عليك وهو مغضن الجبين قائلاً: والله لم أسمع شيئاً عن أخباره منذ أكثر من شهر، وأعتقد أنه مسافر.

رد يشعرك بأن العالم يتلاشى في محيطات الغربة، وأن العلاقات البشرية رغم توفر كل أسباب التواصل، أصبحت تغوص في مستنقعات اللامبالاة، لأن ترياق الحب كفت منابعه، وشجرة المشاعر الخضراء ذوت وانحنت وباتت جذراً شائخاً ينحني على الأرض لتعيث فيه حشرات التراب.

الحب الذي قال عنه آينشتاين كلمته المؤلمة: (المعرفة من دون حب تدمير للذات والآخر) وهذا ما يحدث في عصرنا عالي التقنية، هذا ما تصير إليه الحياة في زمن توفرت فيه كل المعارف والتقنيات المبهرة، إلا الحب هو وحده الكائن الذي انطفأت شعلته وخبا نوره وذابت سمعته، وأصبح الإنسان ليس أكثر من ترس في الآلة كما قال مارتن هايدجر.