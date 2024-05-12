«رجل الإنسانية»

نختم سلسلة تناولنا لبعض من أبرز المشاهدات والمحطات التي احتضنتها الدورة الـ33 لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب مؤخراً، والتي كانت تحت شعار «هنا.. نسرد قصص العالم»، بالتوقف أمام دلالات الإقبال الجماهيري الذي ميز حفل توقيع معالي الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية نسخاً من كتابه الجديد «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية»، في ركن التوقيعات من المعرض، وبحضور نخبة من المشاهير، وحشد من أساتذة الجامعات والمثقفين والمفكرين والباحثين، ورجال الصحافة ووسائل الإعلام العربية والأجنبية.

الكتاب القيم الذي ترجم للغات أجنبية عدة، من بينها الإنجليزية والفرنسية والصينية، وقريباً الإسبانية، يتناول سيرة قائد المسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، منذ الطفولة، وما اكتسبه من معارف وخبرات، وما نهله من مدرسة الأب المؤسّس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وذلك في قالب سردي وقصصي يجمع بين البعدين التاريخي والتكويني لسموه.

وكان معاليه قد قال عن مؤلفه إنه «الإصدار الأهم في حياته البحثية والفكرية، وأهم كتاب في الأدبيات الإنسانية، والتزم الحيادية والموضوعية ولم يحِد أبداً عن القواعد البحثية والعلمية أثناء تأليفه هذا الكتاب، الذي وصفه بالاستراتيجي المهم، والذي يتحدث عن مسيرة العمل الوطني لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، منذ تخرجه وعمله في القوات المسلحة، ويبرز دوره المحوري في تطويرها، ويركّز على الجوانب الإنسانية في مسيرة سموه».

تلك اللقطات في مساء ذلك اليوم الجميل في المعرض الذي رسخ مكانته مركزاً ثقافياً عالمياً ومنارة معرفية رائدة، تستقطب صنّاع الثقافة والنشر على مستوى المنطقة والعالم، ويعكس مكانة أبوظبي ودورها الريادي العالمي، بوصفها مركزاً إقليمياً وعالمياً للثقافة والفنون، تنقل بعضاً من قصة حب أبناء الإمارات ومن تشرف بالانتماء إليها وكل من اعتبرها وطناً له لقائد المسيرة المباركة ورجل الإنسانية الاستثنائي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، ونسردها للعالم، وتجسد ما يحظى به من مكانة رفيعة في القلوب، قائد غمر كل فرد في الأسرة الإماراتية الكبيرة بالحب والحدب والرعاية والاهتمام، وبتلك الروح الأصيلة نسرد للعالم بعضاً من قصة وفاء وولاء لقائد النبل والوفاء رجل الإنسانية بوخالد، ونروي معها قوة انتماء شعب وفي لبلد زايد الخير.