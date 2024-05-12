معطف الصحة والعافية

بصحة وعافية وطموح الأوفياء، يجتمع العالم اليوم في أبوظبي بمعطف الصحة والعافية، وبتطلعات سقفها السماء، وأهداف محيطها الكواكب والنجوم، والإمارات على مدى سنوات ضربت المثال، ورسمت النموذج في النجاحات الباهرة في قهر أعتى الجوائح وأكثرها شراسة؛ لأن الإمارات وضعت لصحة الناس السراج المنير، وهيأت لعافيتهم قوافل الخير تحملهم إلى شواطئ الأمان، وتمنحهم الأمل في حياة بدماء صافية من درن الأمراض وشوائب العلل.

الإمارات اكتسبت السمعة الطيبة والاسم البارز في سماء الدنيا، لأنها عملت منذ التأسيس على جعل الصحة والتعليم رمش العيون، وظل الرؤوس، مما جعلها تقف دولة في مقدمة الدول المتطورة تعليمياً والمتقدمة صحياً، والمستشفيات والمصحات الحديثة الزاخرة بأحدث الأجهزة العلاجية والكوادر الطبية شواهد على طموحات القيادة في ترسيخ الصحة كمبدأ لا حياد عنه، وتطلعات المنظومة الصحية في بناء البيت الصحي، وتشييد موائل العافية، فاليوم في الإمارات هناك نظام صحي لم تصل إليه الكثير من الدول الكبرى، هنا فريق عمل يبذل ليل نهار الجهد من أجل توفير كل ما يمنح الإنسان المواطن والمقيم على حد سواء القدرة الكافية لمواجهة تحديات الحاضر ومتطلبات الصحة، فللأطفال رعاية خاصة ولكبار المواطنين اهتمام بالغ تقوم به فرق صحية، وتعمل على زيارة المرضى والعاجزين عن الوصول لأماكن العلاج وتقديم كل ما يحتاجون إليه من علاجات وفحوص وأدوية، وهذا ما يجعل هؤلاء الآباء والأمهات في مقلة العين ترعاهم القلوب، كما رعوا الوطن وأبنائه بمهجة الأفئدة وتعبوا وسهروا، واليوم يحظون برد الجميل ليشعروا أنهم في منتصف الطريق التقوا بالفلذات تحتضنهم وتطوقهم بالسواعد وترياق العافية.

لهذا السبب يهرع الناس دولاً وشعوباً إلى الإمارات، لأن في هذا البلد يكن سر عافية المجتمعات، وعلى أرضها يسير الوعي كتفاً بكتف مع الطموحات، فلا زلل ولا خلل، بل هي رايات ترفع كل صباح، لتؤكد أن بلادنا مرتع غزلان الفرح ومهبط طيور السعادة، بلادنا هي نقطة النهاية لتعب النفوس وفاصلة بين زمنين زمن التعب وزمن قطف عناقيد العنب من أغصان التفوق الحضاري في مختلف المجالات والصعد والميادين.

هذه سمات الوطن الذي تقوم ركائزه على الود والتعايش السلمي ما بين الضمير والإنسان والحياة التي تشبه سلسال الذهب تعانق الأعناق، وتقبل النحور بمشاعر الألفة والمحبة والصدق والتضامن مشاعر كأنها شرشف الحرير كأنها السماء تطوق حياتنا بسحابات المطر مشاعر إنسان خرج من أحشاء الصحراء نقياً وبلا خدوش فالتحم مع الحاضر بإمكانات عقلية تتجاوز حدود الممكن، وتمتلك ملكات العبقرية في صناعة الغد ومواجهة متطلبات الطبيعة.