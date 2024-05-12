عادات طفولية يفرحنا فعلها

هناك أشياء جميلة لا نعرف لِمَ نتعلق بها، ونحب أن نفعلها كلما تيسرت لنا بفرح مختبئ في الداخل، وبعضها يصبح مثل عادة طفولية جميلة، وقد نسحبها معنا لأرذل العمر، وتقدم السنين، نظل نفعلها بفرح وبراءة طفولية، ونكون ساعتها سعداء. من تلك العادات الطفولية الجميلة التي تزاغي القلب، ويصعب عليك إن حضرت وعنّت عليك أن لا تفعلها مع بسمة ظاهرة أو تكاد تخفيها:

- يعني من المستحيل مقاومة الخبزة الساخنة الطازجة التي تجلبها من المخبز، ولا تأخذ لك منها نتفة أو تلطم الخبزة التي فوق كلها، ولا أتذكر أنني دخلت مخبزاً فرنسياً واشتريت «باكيت» وعدت به إلى البيت صحيحاً سليماً معافى من الأذى الفضولي، لذا عادة كنت اشتري «خبزتين» من الخبز الفرنسي في باريس، واحدة للطريق، وواحدة للبيت، خبزة «الباكيت» تظل تغريك بتلك السخونة في اليد، والرائحة المغرية في الأنف، فلا تكاد تمشي خطوتين، إلا وقد سولت لك نفسك أمراً، وقرمت طرفها الساخن المقرمش أو الكعبوبة، وبعدها تظل يدك ترعاك حتى تأتي عليها كلها بفرح طفولي ليته يظل معك لتلك الشيخوخة التي تشك في أنها غير نجسة ولا وذفة، ولا لها اشتهاءات الحياة كلها.

- لا يمكن لي أن أرى قلم الرصاص على أذن النجار ولا أود أن انتزعه من مكانه، إنه جزء من شغب الطفولة ومشاكساتها، نفس القلم لو رأيته ساقطاً على الأرض لايمكن أن ألتفت إليه، لكن على أذن النجار، خاصة أن الكثير من النجارين تلقى آذانهم مثل «مغارف الصَلّ»، فلا تستطيع منع نفسك من تلك العادة الطفولية التي تستدعي ضحكة من الخاطر.

- مستحيل أن ترى حبة فستق مغلقة بالكامل ولا يصيبك بعض من الضيق، ولا تقدر إلا أن ترميها بغضب في القصعة مرة ثانية مع تأفف خفي، وأنت تناظر إذا ما كان أحد رآك.

- من المضجرات التي لا تجعلك مرتاحاً على الدوام رؤية إطار لوحة معوجاً، تشعر بدورة في الرأس، وبعدم توازن يجعلك تحرك رقبتك يمنة ويسرة، ولا ترتاح حتى تستقر تلك اللوحة في مكانها باتزان ولا عوج فيها.

- لا أدري إذا ما كانت تلك العادة الطفولية القديمة موجودة عند بعضنا حتى اليوم، وهي أنك لا ترى «تاير السيكل أو السيارة» منفوخاً وممزوراً إلا وتحدثك نفسك بفَشّ ذاك «التاير» وتنفيس الهواء الذي فيه، لتذهب بعدها راكضاً فرحاً بما فعلت، دون أن تعرف لذلك سبباً.

- لماذا لحس الأصبع بعد صب العسل يبدو كأنه من العادات والتقاليد التي نحرص على أن لا تندثر من حياتنا؟!

- مستحيل أن ترى واحداً «محسّناً على الصفر»، ولا يجلب لك تلك الضحكة الطفولية المنسية، وودّك لو تغافله، وتعطيه بيدك وتشرد.

- مستحيل أن ترى أحداً يستمتع بأكل «لوميه حامضة»، ولا يشهيك، ولا تتذكر أرجوزة الطفولة: حمّضتني لمّضتني، وإلا كُلّها، وإلا عطّني»!