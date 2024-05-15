تفوق «نافس»

في رحاب المسيرة المباركة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، كنا أمام صورة زاهية من صور تمكين شابات وشباب الإمارات للعمل في القطاع الخاص، إدراكاً لدوره المحوري في الاقتصاد الوطني.

في ذلك الحفل الزاهي البهي الذي احتضنه مؤخراً قصر الوطن، والذي زاده بهاء وألقاً حضور فارس التوطين ورائد مبادرات تمكين شباب الوطن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس

الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، كرَّم سموه الفائزين بجائزة «نافس» في دورتها الثانية 2023-2024.

التكريم والنتائج المعلنة تمثل صورة زاهية للتجربة الملهمة التي صنعتها الإمارات في هذا المجال وتحققت بالدعم الكبير والأولوية القصوى التي توليها قيادتنا الرشيدة لملف التوطين، والمتابعة الدؤوبة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الذي نقل هذا الملف المهم للغاية نحو آفاق تاريخيّة غير مسبوقة منذ تأسيس الدولة.

وهنأ سموه بالمناسبة «الفائزين بجائزة «نافس» في دورتها الثانية وشكرهم على جهودهم المقدرة في دعم حضور الكوادر المواطنة في القطاع الخاص والمصرفي.

وقال: «التوطين أولوية قصوى لرئيس الدولة بما يعزز مشاركة أبنائنا الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة.. و(نافس) من المبادرات المهمة التي تدعم هذا الهدف».

كما أعرب عن شكره للفائزين بالجائزة والشركاء لجهودهم المقدرة في دعم أهداف مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، مؤكداً أنها تعد «تقديراً لجهود المنشآت المتميزة في مجال التوطين، وتكريماً للكوادر الوطنية التي نجحت في مواقعها في القطاع الخاص والمصرفي، وترسيخاً لثقافة التميز والمنافسة لدى المواطنين في سوق العمل، بجانب تعزيز التنافس الفاعل بين منشآت القطاع الخاص لرفع معدلات التوطين لديها، تحقيقاً لرؤية القيادة الحكيمة بشأن التوطين والخطة الاستراتيجية لحكومة الإمارات لدعم مبادرات التوطين في القطاع الخاص والمصرفي».

كما أعلن مصرف الإمارات المركزي «إن التوطين وتمكين المواطنين في القطاع المالي يتصدر أولويات المصرف المركزي من خلال وضع الاستراتيجيات المتكاملة وبناء منظومة مستدامة للتوطين، تستهدف توفير 5000 فرصة عمل للمواطنين تتركز في الوظائف الحيوية والمتخصصة في 22 مساراً تعليمياً و30 في المائة في الوظائف القيادية بحلول عام 2026».

لقد تميزت تجربة الإمارات في هذا الجانب بخصائص عدة، في مقدمتها الاستدامة وتأهيل الكوادر الإماراتية، عبر طيف من البرامج التعليمية والتدريبية، قبل أن تكون مجرد أرقام وحوافز.