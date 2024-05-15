لو خاصمنا الهاتف لمدة أسبوع (2)

سأبدأ من هذه المقولة لأوضح ما أريد إيصاله للقارئ.. يشير إلينا «سيرين كيركجارد» بأنه من لا يستطيع الكشف عن نفسه لا يستطيع أن يحب، ومن لا يحب يبقى تعيساً أبد الدهر.

ونؤمن بأن كل علاقة مرتبطة بمفهوم الحب، أي علاقة حتى تلك المتعلقة بالمادة، ولكن عندما يتحول الحب إلى تعلق، فإنه يفقد خاصيته الإنسانية الجميلة، ويتحول إلى أداة فتاكة تفضي إلى ضياع الأهداف السامية، ونسأل أنفسنا هل يستطيع الإنسان أن يتحرر من حب «التعلق»؟.

نعم يستطيع إذا ما فكك الشبكة العنكبوتية تلك الغائرة في النفس، وعندما يقوم بالكشف عن الأسباب والدواعي والذرائع والمبررات يكون قد وضع يده على مكان الجرح، وأصبح حراً في اختيار شكل العلاقة.

فاليوم الناس غاصوا في لجة الهواتف، وأسروا أنفسهم في حلقة مغلقة، وانكفأوا داخلها، بحيث حجبت عنهم رؤية الحقيقة، وهي أن الإنسان كائن اجتماعي ولا عيش طبيعي له من دون الارتباط بالآخر بعلاقة ودّ متكافئة في الحقوق والواجبات، فعندما يمسك الإنسان بمربط الفرس يستطيع أن يوجهه أينما يريد، أما عندما يترك الحبل على الغارب فإن الفرس الطيع الحنون يتحول إلى كائن متوحش يرفس الأرض ويمرغ صاحبه في تراب التهلكة.

كل ما نريده لنخرج من هذا المأزق التفكير بعزم وإرادة وتدريب أنفسنا شيئاً فشيئاً لتحويل العادة من قيد إلى فضاء رحب يمنحنا القدرة على الاستفادة من الهاتف كأداة تواصل مفيدة، وجعل الهاتف ليس للهو وإنما لأداء واجبات ملحة في حياتنا، وهي كثيرة وألا نكون أدوات للأداة.

فالإنسان بقدر ما هو عبقري فذ وعملاق في تسخير أدوات الحياة لصالحه، فهو ضعيف وجبان في مواجهة مغريات الحياة بأكملها وليس الهاتف المهم هو الاختيار، فالوجود اختيار وعدم الاختيار عدم الوجود.

ولا بد من إمكانية عقلية تجعلنا أقدر على حمل أعباء الحياة بوعي وإدراك أن الإنسان خليفة الله في الأرض، وعليه أن يمتلك إمكانات استخلاص أجمل الطرق لتسيير عجلة الحياة من دون تعنت، ومن دون استفاضة في الانقياد وراء الأشكال.

فالحياة تنمق واجهتها برونق النظام والمعايير النفسية والتي تقود مراحل الحياة إلى البريق المطلوب.

فلندرب أنفسنا على الاعتدال، ونقوم بوضع برامج محكمة ومدروسة لمواجهة المدهشات في هذه الحياة، ونقيم خطواتنا لنتمكن من صناعة غدنا الاجتماعي المضاء بمصابيح الدفء والمنقوش بفسيفساء الجمال الروحي.

نحن بحاجة إلى الهاتف وسيلة وليس غاية وهدفاً، كما أننا بحاجة إلى الآخر ترياقاً لبقائنا بصحة وعافية نفسية.