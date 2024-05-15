خميسيات

- الحين البائعات عن طريق الإنترنت كلهن يكون ردهن على الزبائن: «حاضر يالغالي، مشكور يالغالي» قصورها تقول: «فديتك يالغالي، لا خليت من عيونك»، شو هذا صارت المسائل «كووول»، وطبعاً «الغالي» ما يقصر يتم يشتري بضائع بائرة، وما تنفع، وكلها شغل «كليت» وتقليد، ولا تسوى «بيزه»، هذا اللي يقول لك: «للغالي وتفدّيه ضريبة»!

- مسكة النسوان للقلم عجيبة، غريبة، تقول الوحدة قابضة على عقص أختها، كيف يجسفن أصابعهن حول ذلك القلم، ويكتبن بطريقة حفر الأرنب من فوق لتحت!

- بعض الرجال بصراحة ما لهم خانة، وليس لهم محل من الإعراب، تلقاه ليس لديه أي موقف تجاه الحياة وسيرها، ولا أي وجهة نظر مؤيدة أو مغايرة، ولو ترصغه في مكان ما بتضيّعه، يشعرني الواحد منهم أنه مثل المكيف اللي يشتغل ولا يبرّد!

- يا جماعة شو هذا الذي يحدث في أماكن الوضوء في المساجد، يعني «تخرسون البقعة، وسكتنا»، أما تخويف الناس بالرعب والرعد، لا.. ترا صارت وايد، حشرجات لا هي كحة، ولا نحنحة، ولا استنثار، شيء مختلف جداً، تقول الواحد منهم ساعتها يستدعي الجن من الوادي، ووالله إن البعض من الجماعة يكاد أن يستفرغ أمعاءه من شدة إخلاصه في ذلك العمل المجهد، يعني مش معقول تلك الأصوات والخشخشات التي تزلزل الصدر، وتكاد أن تحطم الضلوع، خاصة أن البعض يفعلها بطيب خاطر، وكأنها من الحسنات المجزيات، والبعض يبالغ فيها، وحين تسمعه من بعيد تترَوّع، وتقول: «خاشع كاروب من صدره»، دخيل الله توضوا في بيوتكم هي أطهر لكم، وأحسن لعباد الله، أما أخم.. وكوف.. وأوع، لا، صرنا ما نقهر، ولا نسامح حتى!

- ليس من سيئ حظ مثل أن تتبرع بتعديل قنوات البث الرياضي للمباريات الحيّة، وتقوم مندفعاً قبل المباراة بدقيقتين بتعديل، وتصفية القناة، ووضع معلق عربي متحمس بحماسة غير كروية، ولا يورد أي معلومة مفيدة وجديدة، بدلاً من ذلك المعلق الإنجليزي الذي تقول كأنه في قناة عرض الأفلام الوثائقية بصوته الهادي، وأثناء حماستك تلك، تضيع منك كل الأشياء وتظهر لك مكانها قنوات تبث آخر أخبار المال والأعمال، وضيوفها المحللون ببدلاتهم الرمادية التي توحي بإفلاس وشيك، وتعال صلح كل تلك الأمور في لحظات الجميع يحاسبك عليها، وكلهم عيون شاخصة ونفوس ساخطة، وأنت تقلب في تلك القنوات الرياضية المندسة، والتي تأبى الظهور في لحظتها!

- عادي تشوف واحداً من جماعتنا نحن العرب مشهوراً جداً لكن الوجه معفس، والشعر مثل رمثة حرقها العطش، وتربكه الأمور غير الصادقة، وليس لديه مهارة المراوغة والمزاوغة، ويمكن لأي شرطي صغير أن يربك خطاه أو نصاب مدعي يدخل في نفسه الارتياب والرعب الذي لم ينتظره، وآخر من جماعتنا نحن العرب أقل شهرة، ورأسماله تلك الوسامة التي لا تجلب موهبة، ولا تتبعها موهبة، ولكنه مسلك أموره بلسانه الطلق، وكلماته التي بلا ثمن، ويمكن أن يكون عابراً للقارات إذا ما تطلبت الأمور، ويمكنه أن يكفل ويتكفل ذاك العربي المشهور ذا الوسامة المتواضعة، ويمكن أن يقفز ويتقافز على أكتافه، لأنه بسيط، ولا يملك تلك الوجاهة الكاذبة!