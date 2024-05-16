خطوة المشّاء

يعجُّ مساري بالمسامير، وتُكوى خطوتي بكبوٍ في كل حين. وأرى بشراً سبقوني إلى الهاوية، ويراني الناسُ أمطُّ في زمني كأني أحاول أن أخلّد التفاصيل وهي في تشظٍ ونفورٍ من بعضها. ويا ويل عقلي حين أدسّه في دوائر الضد وأخرج منها دائخاً وتنسلُّ مني الأنا، وخاوٍ في كلا الكفّين أعودُ ولا يقبل المتسابقون في جر الحبال مصافحتي.

كنتُ طفلاً يحاولُ أن يرسم أمه على شكل غيمة، لكن الريح المنفوخة بفمٍ غاضبٍ، سرعان ما بددت أحلام الطفولة تلك. وصار المهرّجُ يبهجُ حشاشتي، وربما حاولتُ تقليده بالمشي على الحبل وذقتُ نعمة السقوط العذب في أول الدرب، ولذّة أن أحاول الوقوف من جديد. أنا ابن المخاطرة فكيف سيهزمني ابن الحذر؟

يتأججُ الجمرُ في كفي كلما قلّبته ورميته نرداً على ورقة الحظ. ويذوبُ ثلجُ الكلمات إذا حملتها قلماً وطفتُ بها على رؤوس اليائسين وأيقظتُ العنفوان في تخيلاتهم. وأنا، أحتاجُ إلى جبابرةٍ يهزّون معي شجرة الصبر اليابسة، أدركُ أن ثمرتها لو سقطت، ستفلقُ رؤوس متعنّتين كثر يقفون الآن حراساً على فكرة المدن الفاضلة. وأحتاج إلى مليون رجل من الواثقين بالمستقبل لبناء جسرٍ حقيقي نعبره من قرى الوهم إلى مدن الحقيقة، فهل أنتَ معي يا رسّام البورتريهات المرتبكة؟ وهل أنتن معي يا شاعرات المهرجان الصامت؟ جرسٌ ضخمٌ سيقرعُ لو حدث ذلك حقاً.

بماذا ستنفعنا الكلمات إذا ظلت حبيسة في الحلوق الجافة؟ أين نواري رغبة التغزّل في المرأة التي هبطت من جبل النسيان وأشعلت العواء في قصائدنا؟ وسواء كنت طفلاً أو أطول رجلٍ في العالم، لن تُسعفك كل لغات الأرض على اكتشاف من أين أتت وإلى أين يحمل النسيم عطر مرورها. اتبعني إذن، أنا المشّاء الذي هزم الدائرة وقرر أن ينتمي لتعرجات الطريق. حافياً دستُ على الصخرة والعشبة والنبع، وتسللت إلى قدمي تشققات الزمن، وعرفت بفطنة المجرّب أن الذهاب نحو الضوء سيحرقني لا محالة، ولكنها لذة الفناء في الأبيض العظيم بدلاً من الذبول في عتمة الجلوس والانتظار والغفلة.

أذهب لاصطياد زهرة الأمل، قال لي الباب الذي أوصدته للأبد. كل الحواجز وهمٌ، قالت لي الريح المسافرة. وحين وضعت قدمي اليمنى على ظهر السلحفاة، تجرأت لأضع الثانية على ظهر حصانٍ والثالثة على جناح غيمة والرابعة على القمم المستحيلة.