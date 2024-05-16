في معالجات الزحام

في كل مرة يتجدد فيها الحديث عن تأثيرات الازدحام المروري على حركة وتطور المدن، تبرز أمامي التجربة المريرة التي شهدتها مدينة أوكلاهوما الأميركية مطلع الألفية الجديدة عندما وجدت نفسها تخسر رهان استضافة مقر إحدى أكبر شركات الطيران في الولايات المتحدة بسبب لم يكن ليخطر على بال مسؤوليها، وهم الذين قدموا الكثير من العروض والوعود لتعزيز جاذبية مدينتهم التي كانت تعاني أوضاعاً اقتصادية غير مريحة.

خسرت أوكلاهوما الرهان لصالح مدينة أميركية أخرى منافسة انتبهت مبكراً لقضية الازدحام المروري والارتقاء بجودة البنية التحتية.

عندنا في الإمارات أولت الدولة والسلطات المحلية في كل المدن هذا الجانب اهتماماً خاصاً، ليس فقط على صعيد البنية التحتية عالمية المستوى التي تتصدر المؤشرات والتقارير الدولية المتخصصة، وإنما أيضاً في التفكير والتخطيط الاستباقي للحد من الازدحام المروري وانسيابية الحركة المرورية فيها إدراكاً لتأثيراته المباشرة وغير المباشرة على جودة الحياة وتنافسية الدولة ومدنها.

ومن هنا، تابعنا اعتماد المجلس التنفيذي لإمارة دبي، خلال اجتماعه مؤخراً برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، خطة انسيابية الحركة المرورية في دبي «بهدف تعزيز الكفاءة المرورية وضمان سهولة الحركة في الإمارة، ما يسهم في إحداث التوازن بين كفاءة الأعمال وجودة الحياة، وتشمل تنفيذ خطة شاملة لمسارات أولوية الحافلات العامة في عدد من الشوارع الحيوية في دبي، سعياً لمواصلة تحسين زمن رحلات النقل العام بنسبة تصل إلى 59%. كما تضم الخطة تطوير النقل المدرسي لتشجيع الطلاب على استخدام وسائل النقل المدرسي، بما يسهم في تحسين حركة السير حول مناطق تجمع المدارس بنسبة تصل إلى 13%».

كما تسعى الخطة -بحسب ما جاء في الإعلان عنها - للتوسع في تطبيق سياسة الدوام المرن والعمل عن بُعد على مستوى الإمارة، وتشجيع القطاعين الحكومي والخاص على الاستفادة منها، بما يساعد في تخفيف كثافة الحركة المرورية.

بلا شك، فإن العديد من مدننا التي تشهد مثل هذه الأمور تعمل وبصورة حثيثة على التخفيف منها بصور ومبادرات سلسة، فيما نرى مدناً وعواصم عالمية تتبنى وضع رسوم مرتفعة للدخول إلى مناطق «الداون تاون».

بعض المدن اليابانية الكبرى اضطرت إلى تقنين ترخيص السيارات الخاصة في بلد يعد أكبر منتج لها. رهاننا على الحلول الذكية ومرونة العمل والمدارس والتوسع في المواصلات العامة لترسيخ أسلوب حياة المدن الذكية.