محمد بن زايد الشخصية العالمية

عندما تكون الرؤية مثل المحيط والقلب كالسماء، تكون الشخصية طوقاً من ذهب يضعه العالم قلادة على الصدر وتاجاً على الرأس.

هكذا بلغ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مبلغ الكواكب في بريقها والسماء في رونقها، لما ليديه الكريمتين من مد وامتداد ومدى في العالم، ولما لقلبه الكبير من مساحة شاسعة في الحب وبناء علاقة الود مع الآخر من دون تصنيف ولا تحديد فواصل بين دين أو عرق أو طائفة.

هذه السمات السماوية التي تحيط بالعالم هي التي فتحت أعين الناس أجمعين على نبوغ هذا القائد وبلاغته في التواصل مع الآخر، وفتح النوافذ على آخرها، إيماناً من سموه بأن الأرض بيتنا، ومسؤوليتنا تقع على احترام كل من يعيش على بساطها، لأن كل أبناء الأرض إخوة لنا، الأمر الذي يفرض على كل إنسان ذي ضمير أن يحفظ الود ويحمي المصير البشري من كل ما يعرقل المسيرة وما يعيق الطريق إلى حياة زاهية بالحب وبذخ العيش.

اليوم أينما توجه وجهك، فثمة علامة بارزة لعطاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

أينما تكون معضلة عيش، تجد قافلة الخير الإماراتية ممهورة بجزالة عطاء سموه، تعطي بسخاء، وجنوده الأوفياء من أبناء الوطن يحطون رحالهم وقلوبهم مفتوحة وأيديهم ممدودة، ملبين توجيهات سموه في تقديم ما يلزم لرفع الضيم عن المحتاجين، وكشف الضنك عن المعوزين، وبسط جناح المودة لكل من عاندته الظروف، وكل من أنهكته عواتي الزمن.

جائزة الشخصية الإنسانية لصاحب السمو رئيس الدولة من برلمان البحر الأبيض المتوسط، هي إيمان، هي تعبير عن إيمان شعوب العالم ومؤسساته بالدور الإنساني الذي يطلع به صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والمسؤوليات الجسام التي يحملها سموه في قلبه وهو يقف إلى جانب كل من عاندته صروف الدهر، وكل من عاكسته موجات الحياة، والإمارات أصبحت اليوم، بفضل جهود سموه السامية، في قلب العالم تنبض بالتضامن، وتتوجه إلى مصاف النجوم بعلاقات سمتها التكاتف وسبرها الارتقاء بالإنسان ونبذ الصراعات وكف الأذى عن المظلومين وحماية الحضارة الإنسانية من عبث العابثين وإسفاف الفوضويين، إنها الطبيعة الإنسانية الخيِّرة الصريحة التي تتجلى بها أخلاق هذا القائد الذي تخرج من مدرسة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، المدرسة التي تعلم منها كل ذي وعي مستنير وكل ذي ضمير يقظ يفهم معنى الحب في بناء الأسرة الإنسانية على أسس التراحم والمودة والتداخل مع الآخر، كما هي العناقيد في تلاحمها وانسجامها.

الإمارات بفضل هذه القيم العالية والأخلاق السامية، استطاعت أن تضمن مكاناً شاسعاً في قلوب الملايين من كل قارات العالم، وتمكنت من توسط العالمين في اكتساب ثقة العالم بسياستها الرامية إلى بناء عالم خال من الضغائن، نقي من شوائب الكراهية والأحقاد التي طالما هشمت جدران الحضارة البشرية ودمرت أواصر، وأتت على تطلعات الشعوب وطموحات الأجيال.