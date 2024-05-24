«آيسنار».. لقاء يتجدد

اختتمت في عاصمتنا الحبيبة أمس الأول، فعاليات أكبر دورة من دورات المعرض الدولي للأمن ودرء المخاطر (آيسنار 2024)، والذي كان قد افتتحه والمؤتمر المصاحب له الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسط حضور رسمي كبير من المسؤولين والخبراء المختصين من داخل وخارج الدولة، وبمشاركة واسعة من قبل الشركات العالمية والإماراتية المتخصصة.

وأكد سموه بالمناسبة، أن إمارات الخير والمحبة «تواصل في ظل رؤية القيادة الرشيدة استضافتها لأكبر الفعاليات الدولية، مرسِّخة موقعها المتقدم وسمعتها الدولية الطيبة». وإن: «احتضان العاصمة أبوظبي للمعرض وسط هذه المشاركة الدولية الواسعة، يجسِّد المكانة المتميزة التي وصلت إليها الإمارات كوجهة دولية تجمع ثقافات وخبرات العالم في منصة حضارية للحوار والتلاقي، وتبادل أفضل الممارسات لتعزيز أمن المجتمعات حول العالم».

مؤكداً سموّه، أنَّ المعرض والمؤتمر المصاحب له يشكِّل نقلة نوعية في مسيرته منذ انطلاقته، ويحمل شعار «تسريع التحوُّل في نظام الوطني»، ويعد فعالية عالمية معنية بالدرجة الأولى بتعزيز الأمن الوطني ودرء المخاطر، والتعامل مع التحدِّيات المُلِحَّة المرتبطة بالأمن، ومناقشة أحدث الاتجاهات المرتبطة بالأمن الوطني والسيبراني والذكاء الاصطناعي، لبناء رؤى وخطط استراتيجية لدرء المخاطر.

موضحاً سموه، أن المعرض يعكس ما وصلت إليه دولة الإمارات من قدرات عالية في مواجهة التحدِّيات العالمية، والهجمات السيبرانية، والتعامل معها من أجل حماية أمن المجتمع، وتأمين البنى التحية والمرافق الحيوية، وهو ما يؤكِّد أنَّ الإمارات تُعدُّ واحدة من أكثر الدول أماناً، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة بتحقيق أعلى معاير الأمن والأمان وبناء القدرات.

لقد تميزت دورة المعرض الذي اسدل الستار على فعالياته بنجاح كبير ولافت، تميز بعرض الافتتاح الذي نفَّذته وزارة الداخلية، والذي كان بعنوان «الضربة الحاسمة»، وأظهر جانباً من جهود دولة الإمارات برؤية قيادتها الرشيدة في تعزيز الأمن والوقاية المجتمعية والحماية المدنية. والحرص على التعاون الدولي البنّاء بين أجهزة إنفاذ القانون.

كما تميزت دورة هذا العام من المعرض إلى جانب تخريج ضباط من وزارة الداخلية ممن انهوا برنامجاً متخصصاً في حماية الأطفال، وكذلك المساحة الواسعة التي أفردها لقضايا الأمن السيبراني باعتباره من أخطر تحديات العصر والتواجد النوعي المميز لشركاتنا الوطنية المتخصصة في الأمن. لقد رسخ المعرض والمؤتمر المصاحب مكانته وموقعه كمنصة عالمية لتبادل الآراء والخبرات والرؤية الإماراتية لتحقيق أمن واستقرار وازدهار المجتمعات.