«إعلاميين»

ترجمة لرؤى قيادتنا الرشيدة يواصل المكتب الوطني للإعلام ومجلس الإمارات للإعلام برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد إطلاق المبادرات النوعية والمتابعة الدؤوبة لتعزيز وتمكين الكوادر الإماراتية في هذا القطاع الحيوي للغاية والذي يستهدف العقول والقلوب لترسيخ القيم الإماراتية الأصيلة والهوية الوطنية وسرد إنجازات ومكتسبات إمارات الخير والمحبة للعالم.

في هذا الإطار جاء إطلاق مجلس الإمارات للإعلام وبالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» لبرنامج «إعلاميين» والذي يهدف إلى بناء جيل جديد من خبراء الإعلام الإماراتيين «القادرين على مواكبة التغييرات المتسارعة في صناعة الإعلام العالمية والإسهام في تحقيق رؤية الإمارات لبناء اقتصاد إعلامي متنوع ومستدام».

كما أنه يمثل «خطوة استراتيجية تعكس التزام الدولة بتطوير قطاع الإعلام وتعزيز تنافسية الكوادر الوطنية».

ويستهدف البرنامج -حسب ما تم الإعلان عنه- «الشابات والشباب المواطنين من خريجي الإعلام الجدد في الدولة إضافة إلى طلاب السنة الأخيرة في تخصص الإعلام، والمهنيين الذين يبحثون عن تطوير مهاراتهم في قطاع الإعلام، وسيتم البدء في استقبال طلباتهم للانضمام للبرنامج قريباً..

وكما أكد معالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، فإن إطلاق برنامج «إعلاميين» يأتي في إطار رؤية القيادة الرشيدة لتمكين الشباب الإماراتي وتزويدهم بالمهارات اللازمة للإسهام في تطوير قطاع الإعلام وجعله أداة محفزة لتنمية الاقتصاد وأن الاستثمار في الكوادر الإعلامية الشابة هو استثمار في مستقبل الإعلام الوطني، وضمان استدامته وتنافسيته على الساحة الدولية.

وركز معاليه كذلك على بعد آخر إلى جانب بناء القدرات يتعلق «بإنتاج محتوى إعلامي هادف ومؤثر يعكس قيم المجتمع الإماراتي وثقافته، ويلبي تطلعات الجمهور، إذ يمثل البرنامج خطوة جديدة نحو صناعة إعلام إماراتي تنافسي، يضع شبابنا في قلب صناعة الإعلام العالمية»، معرباً عن ثقته بقدرات وإمكانات ومواهب الكوادر الإماراتية مؤكداً معاليه أن الدولة «تزخر بثروة بشرية واعدة، ونحن حريصون على إثرائها».

«إعلاميين» برنامج طموح يتعامل مع التغييرات الجذرية والمتسارعة التي يشهدها قطاع الإعلام جراء التطور التكنولوجي والرقمي، مما يتطلب مواهب إعلامية تمتلك مهارات متقدمة وقدرات استثنائية في مواجهة التحديات التي تفرضها تلك التغيرات. كما أنه -أي البرنامج- يعزز مكانة الإمارات كمركز إعلامي رائد في المنطقة، باعتباره يركز على بناء الكفاءات الإعلامية الشابة في مختلف التخصصات والوظائف الجديدة. ويعد بحد ذاته خطوة لصالح مستقبل الإعلام الوطني وبالتوفيق للجميع.