تكريم

توزيع 65 ألف كتاب على مدارس الدولة هو تكريم الأبناء وحثهم على القراءة وما الكتاب إلا فتح من فتوحات الوعي الإنساني لفهم ما للكلمة من مغزى في بناء الجملة المعرفية، وتشييد خيمة العقل على أركان الإبداع الإنساني.

المبادرة جاءت من صانع مجد الإنسان ومحرض ملكاته على البذل والعطاء والسخاء في تسخير إمكانات العقل كافة لبلوغ قمة الشجرة الحضارية، وتحقيق النبوغ في مختلف المجالات والميادين.

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حريص على تجذير مهمة الكتاب لأجل قطاف يانع وسقف سامق وأرض ترتع بأعشاب الكلمة الزاهية.

في هذه المكرمة، نشعر بأن الإمارات ماضية في مسعاها إلى حضارة تتسلح بالوعي ومكتسبات تتمتع ببذخ ثقافة إنسانية تمد إلى المدى صفحات مفتوحة كأنها الأشرعة لسفر بعيد يمخر عباب الحياة بثقة وثبات وصبر وجلد.

في هذه المكرمة، هناك الحافز للقراءة، وهناك الدافع لبناء شراكة قويمة بين الإنسان والكتاب وبين الكلمة والمصير المشترك الذي يجمع بين النهضة الحضارية وقوة التاريخ.

ولأن دور النشر تقف في منتصف الطريق بين القارئ والكتاب، فإن في هذه المكرمة نصيباً وافراً لدفع عجلة النشر، وتشجيع هذه الدور للاستمرار في العطاء، لأن ازدهار هذه الأشجار يعني تدفق الثمار ونضج العطاء وسلامة العلاقة بين طرفي المعادلة القارئ ودار النشر.

في هذه المكرمة السخية، بشارة مستقبلية بأن الإمارات تسير على طريق معبدة بثقافة تزدهر مرافقها ومرافئها بأحلام الاستمرارية والرقي والتطور والنمو من دون عراقيل ولا إحساس بالعزلة عن الواقع.

في هذه المكرمة ضوء أخضر بحجم القلوب المحبة يشير إلى أن الكتاب سيبقى شامخاً، وسيظل شريكاً أساسياً في نشر الوعي، وأنه لن يكون في يوم من الأيام الند الضعيف أو المهمل، وسوف تستمر القوافل الثقافية تجلب الوعي من عيون الكتب، وتغرف من آبار هذه النجود.

هذه المكرمة تؤكد أن الإمارات دوماً سباقة في بناء الجسور القوية بين المجال الاقتصادي والثقافي، ويسير الرافدان جنباً إلى جنب، وكتفاً بكتف، وما الحياة إلا كتاب مفتوح على الأفق ترتب سطوره مسطرة الوعي بأهمية أن تتناسق أطراف البناء الثقافي والاقتصادي لأجل وطن معافى من وهن أو ضعف. هكذا تعلمنا القيادة كيف أن الإنسان باستطاعته أن يبدع تحت سقف وطن محب للحياة يرتل أبناؤه آيات الجمال في عبارة مكتملة وناضجة، كما ينهلون من معين العمل الاقتصادي لاستمرار المسيرة بنجاح وصلاح.

في هذه المكرمة تكمل صورة وطن الإنجازات العظيمة والمشاريع ذات الرؤى عالية المنسوب والمكتسبات المحفوظة في محفظة ضمير لا يغيب عنه الوعي بأهمية الإنسان وترياقه كلمة طيبة جذرها في الأرض وفرعها في السماء.

فشكراً لعشاق الحياة، شكراً لمن يجعلون من أحلامنا باقات ورود شذاها عطاء لا تضمر سواعده وسخاء كأنه النهر في عذوبته.