التوطين.. أولوية وأفضلية

في رحاب المسيرة المباركة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبدعم سخي وكبير من لدن سموه بلغ 24 مليار درهم، معززاً بالعديد من التشريعات والمبادرات، حقق برنامج تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» مستويات غير مسبوقة، ولأول مرة في تاريخ الدولة بلغ عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص أكثر من 100 ألف مواطن، منهم 70 ألفاً انضموا لهذا القطاع الحيوي خلال آخر عامين ونصف.

ذلك ما أعلنه فارس المبادرات وعاشق التميز والمركز الأول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لدى اطلاع سموه مؤخراً على نتائج استراتيجية التوطين في القطاع الخاص بالدولة.

وقد حرص سموه على الإشادة بدور وإسهام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، الرجل الذي بمتابعته الدؤوبة حقق هذا الملف نتائجه الكبيرة التي تحقق طموحات قيادتنا الرشيدة وتمكّن الشباب للإسهام في تعزيز النمو والازدهار الاقتصادي في إمارات الخير والمحبة.

كما أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اعتماد مجلس الوزراء برئاسة سموه سياسةً جديدة «بإعطاء أفضلية التوظيف في القطاع الحكومي لمن يحمل خبرة من القطاع الخاص تبلغ 3 أعوام»، وذلك في نهج جديد يحمل في طياته اعتزاز الدولة بهذا القطاع ودوره المهم للغاية في الاقتصاد الوطني، والذي يستعد لاستقبال 100 ألف وظيفة جديدة للمواطنين خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وقد بشر سموه المواطنين كافة بأن «قادم بلادنا وشبابنا واقتصادنا أجمل وأفضل وأعظم بإذن الله تعالى».

إنجازات تعبر عنها الأرقام التي تحققت بفضل من الله، ودعم ورعاية قيادتنا الرشيدة لملف التوطين الذي يحظى باهتمامها وضمن أولوياتها القصوى، باعتباره في صلب استراتيجيات التنمية المستدامة وخطط تعزيز التنافسية العالمية لإماراتنا الحبيبة.

كما نحيي دور وزارة الموارد البشرية والتوطين و«نافس» في توفير المزيد من الفرص الوظيفية لمواطني الدولة ضمن منشآت القطاع الخاص، لاستكمال مستهدفات الدولة الاستراتيجية في ملف التوطين وتعزيز التنمية ضمن السوق المحلي للدولة، بما يرفع نسب التوطين ويخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين. نتمنى من الجميع التفاعل الإيجابي مع كل هذه المبادرات والجهود والتعامل معها بالجدية المطلوبة، وتقديم أفضل صورة للكفاءات والكوادر الإماراتية وهي تثبت وجودها في الميدان وسوق العمل.