وجع الأمكنة

دائماً أتذكر قصة واحد من شواب زمان، ذهب مرة إلى «بومبي»، وهناك تعرف على شخص من إخوان شما الهنود، يعني كان سائقاً ماهراً في طرقات «بومبي» المزدحمة جداً، بسيارته ذات «الغيار العادي»، ومخلّصاً لكل الأمور في الأسواق والمستشفيات، يطرشه ليجلب أي شيء يحتاجه، فلا يتوانى، وينجز من دون توصية، كان ذاك الشخص فعلاً «هاب ريح»، ومعارفه كثر ويسلك كل الأمور، تلقاه يكاسر بياع الأقمشة، ودكاكين العود ودهن العود، ويتعنى لبعيد جالباً «تويس صغير»، و«يروغ الطلّابين»، والذين فيهم جذام عنه، المهم خلال أشهر الصيف ما «خلّى على شيبتنا قصور»، فقرر أن يحضره إلى الإمارات بعدما رأى من مهاراته المتعددة، وسرعة تصرفه، وصبره على الشغل ما أعجبه، وصل «مظفر باي» إلى الإمارات، لكن مظفر هنا غير عنه في «بومبي»، لا الشوارع «يازت له»، ولا السيارة الأوتوماتيك عرف يسوقها، ولا أحد من معارفه هنا، وتغير عليه الوقت وإيقاع الحياة والناس، ولم يجد أحداً يأمر عليه أو يزجره، ولم يتصرف بمهارته التي اعتاد عليها في «بومبي»، حتى وجد نفسه مكتوفاً، وحجمه أصغر من حجمه في مدينته، فقرر أن يعود لمساحته التي كان يجيد اللعب فيها، ويجد نفسه سيدها.

دائماً هناك أشخاص ينتمون لمكان معين، يجب ألا ينتقلوا لمكان غيره، لأنهم سيصابون بالاختناق، لذا مثل هؤلاء تجدهم مخلصين للمكان، ولا تغريهم الأشياء الخارجية ولو كانت سفراً قريباً أو قصيراً، مثل الكاتب «نجيب محفوظ» لم يغادر قاهرته ومصره، حتى حين فاز بجائزة نوبل كأول عربي ينال هذه الجائزة العالمية، أصرّ أن يكمل برنامجه اليومي وإيقاعه كما اعتاد، تاركاً العالم كله يحتفي، أما هو فلم يترك مكانه، حتى وهو في عز التتويج الأدبي.

وعجائز الزمن الجميل كان يرهقهن الانتقال من أماكنهن إلى أي أماكن جديدة، ولو كانت هذه الأماكن لا يزيد إلا خطوات معدودة، تسمعهن يقلن: «وين بنروح ذاك المكان.. تراه بعيد وفي قلعة النيّا»! لذا كان يصيبهن الدوار، ويشعرن بالدوخة، فيتذخرن بمضرب دهن عود أو بصرة صغيرة من الحبة السوداء لكي لا يشعرن بوجع الرأس، ولا لوعة الكبد أو الهدام الذي يشبه الغثيان.

لذا الكثير من الناس حين يفارق وطنه وناسه، يقبضه ذلك الحنين للمكان، ولكل تفاصيله الصغيرة، يظل يتذكر بوجع كل الناس والأصوات والروائح، فينتابه ذاك الشعور بالكآبة حتى تصبح «النوستالجيا» شيئاً من الوجع والألم، كما يسميه الفرنسيون «وجع الوطن mal de la patrie».

شخصياً رغم أنني كثير التنقل والارتحال، إلا أنني مخلص للأماكن، ولكل أشيائي، أحياناً تعز عليّ ورقة قديمة أن أرميها أو أمزقها، فالمقهى الذي أحبه ألفت التردد عليه، والناس الذين في المكان يسعدني أن اطمئن عليهم حال وصولي لمدينتهم، غالباً ما أسلك الطريق نفسها، وأجلس في الزاوية نفسها، وبصراحة إذا غيرت مكاني أو كرسيَّ «اتَدَهْدَه واتَخادّي» وأشعر بعدم توازن، وكأنني أسوق سيارة «غيار عادي» وفي لندن!