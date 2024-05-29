استقبال بطل

في خضم الفعاليات الكبيرة والمبادرات المتواصلة التي تشهدها الدولة على مختلف الصعد والميادين لا يفوتنا الإشارة والتنويه بفعل حضاري جرى مؤخراً، وتمثل في احتفاء البلاد بعودة الطالب المتميز سيف حسن إبراهيم كرم، الذي حقق المركز الثالث عالمياً في مسابقة الكيمياء التي أقيمت في مدينة لوس أنجلوس الأميركية ضمن فعاليات المعرض الدولي للعلوم والهندسة، حيث حرصت معالي سارة الأميري وزيرة الدولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، على أن تكون في مقدمة مستقبليه على أرض مطار دبي الدولي مع عدد من القيادات التربوية والتعليمية ومعلميه الذين أشرفوا على مشروعه إلى جانب عائلة الطالب ومجموعة من أهله وأصدقائه.

استقبال واحتفاء حمل العديد من معاني الفخر والاعتزاز بشباب الوطن ومستقبله الواعد، والتقدير الكبير للمتميزين والمبدعين والمتفوقين وهم الاستثمار الكبير لإمارات المحبة والعطاء. وهي رسالة عظيمة في تكريم كل مجتهد وطموحٍ يجدُّ من أجل إعلاء شأن واسم الإمارات في محافل الفخر والتكريم على اختلافها العلمية والثقافية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وكما قالت معاليها: «فرحتنا بسيف وبإنجازه كبيرة وفخرنا واعتزازنا به وبإصراره على التفوق والتميز لا حدّ له». وأضافت: «أبارك مجدداً للطالب سيف من المدرسة الثانوية النموذجية في الشارقة فوزه بالمركز الثالث عالمياً في الكيمياء في المعرض الدولي للعلوم والهندسة». وقالت معاليها إنه «أحد طلبة المدارس الحكومية وتوج بالمركز الثالث من بين ألفي طالب مشارك من سبعين دولة، فخورون بابننا سيف، وبما حققه من إنجاز عالمي نعتز به».

كما حمل الإنجاز والاحتفاء كل صور الاعتزاز بالمستوى الرفيع الذي تحقق للتعليم الحكومي.

وكان الطالب سيف حسن قد فاز بلقب «العالم الإماراتي الشاب» عن الدورة السابعة من المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار التي نظمته وزارة التربية والتعليم تزامناً مع شهر الابتكار فبراير الماضي 2024، عن مشروع «تطوير مركب كيميائي يمتص ثاني أكسيد الكربون من الجو ويحوله إلى وقود نظيف».

ومن الأرض التي احتضنت أكبر مؤتمر للعمل المناخي «كوب 28» وقدم إعلان الإمارات التاريخي الذي يتعامل بحلول عملية مع التغير المناخي، نتمنى أن يرى مشروع الطالب سيف النور لتقدم «بلد زايد الخير» إسهاماً نوعياً للبشرية تشارك به في تحقيق إضافة جديدة للجهود الجماعية للعالم من أجل الكوكب الذي نعيش عليه. شكراً لمعالي سارة الأميري وفريق العمل وبالمزيد من النجاح والتفوق لسيف وكل شباب الوطن.