خميسيات

- كنا صغاراً حين كانت تمر بنا السيارة الأميركية البيضاء الطويلة «الكادلاك» والتي تحمل لوحة أبوظبي رقم «1»، ويترجل منها رجل طويل القامة مهيب، ظلت تلك الصورة متطلعة في الذاكرة حتى يومنا، وحتى حين كبرنا لو صادف وأن رأينا لوحة أبوظبي رقم «1»، تعود بنا للذاكرة الطفولية.. بالأمس ودعنا صاحب ذاك الرقم المميز، الشاعر والوجيه «سعيد بن أحمد العتيبة» بعد خدمة طويلة للوطن، وبعد يوم واحد فقط على فقدان ابنه «ناصر»، لهما الرحمة والمغفرة، والعزاء لأبنائه وأحفاده، ولكل محبيه، ولأبوظبي مدينته التي تغزل بها كثيراً، والتي أبت تلك السحابة الرمادية أن تفارقها في هذا الشهر الطويل ليله، المثقل نهاره، حاملاً معه رحيل الكثير من الأعزاء والغالين.

- يا أخي.. ما في شيء أثقل على القلب مثل أن تفشلك «حرمة» أمام المحاربين القدامى، زملاء السلاح، مثل ما حدث لذلك البحار الإنجليزي الذي ما خلّى «رق» نفطي ما حفره، ولا «بيب» من «بيبات الظنة» ما سبره، وخبره، وتأتي واحدة استدعاها في وقت من العوز والفرح بما أنجز، وبما كنز في حرقة الرمل، وملح البحر، وفي ذلك النادي الذي يضم النخبة، وفي ليلة أرادها أن تكون تتويجاً لذلك العمل المضني في الصحراء وبحار الخليج، بارتباطه غير المدروس، والذي يأتي والإنسان يتسابق مع العمر، في تلك الليلة التي يحسبها من فرحه، خرج من ذاك النادي الراقي حاملاً حقيبة نسائية لا تليق بكتفه، يجر القادمة وهي تتهادى ورأسها لا يكاد يميز بين الرجال، تسحب فستانها الإنجليزي الذي كان خارج عصره، وهي مثقلة بهموم ما كان يعرف عنها، ولا يريد أن يصرف عليها من شقاء عمره، قاسية أحياناً الحياة حين تبالغ في عنفها تجاه أناس ما كانوا يريدون إلا فرحاً بعد تعبها!

- يا أخي.. ما أعرف ليش لما تحدِّث واحدة عن الثقافة الناشطة، والفاعلة، والملتحمة مع قضايا الشعب، والبعد الميتافيزيقي للحالات التي تحيط بالإنسان، والعمق الاستراتيجي في قضايا الحياة، وسيرورة الزمن، تجدها تعبث بعاتقها، وتسلّ أحمر الشفاة من حقيبتها، وتبدأ بمط براطمها، وتتعمد في تسكير عقلها ورأسها، وتهتم بشعرها، مرات أجد للنساء عذراً، ما دخل أهلها الذين أرضعوها حولين كاملين، ولا أمها التي تحلم بتزويجها بعد الثانوية بابن رجل مغترب أمضى سنين طوالاً في الخليج، وتتمنى منه أن يجنب ابنتها في هذه الدنيا أولاد الحرام، والموظفين الطامحين لبعيد، ومثقفين مُغَفّين، رأسمالهم الحقيقي أحاديث في الهوى، ويكبرون المسائل، ولا يعرفون سعر أسطوانة الغاز بكم، وربما دخلوا في إضراب عن الطعام لو عرفوا سعر حقيبة اليد النسائية بكم هذه الأيام، وغير متحمسين مطلقاً لاصطحاب الوالدة في عمرة قريبة أو حجة مكتوبة؟!

لذا النساء والمثقف مثل «الجني والعطية»، هو يتهمها بانشغالها بنوافل الأشياء، وصغائر الأمور، وهي تتهمه بأنه لا يفقه شيئاً في هذه الحياة!