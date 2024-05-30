«حي المزن»

تنفيذاً لتوجيهات قائد المسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، كنا أمام درة تضاف لعقد المنجز الإسكاني مع تدشين سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، المرحلة الأولى من مشروع شمال بني ياس السكني، التي تمتد على مساحة تبلغ 3.1 كيلومتر مربع، وتتضمَّن 1.365 فيلا سكنية جديدة للمواطنين بتكلفة 3.1 مليار درهم، وقد أطلق سموه اسم «حي المزن» على المشروع الذي يمتد على مساحة إجمالية تصل إلى 9.06 كيلومتر مربع، ويشمل 3.453 فيلا سكنية بتصاميم عصرية مستوحاة من التراث الإماراتي الأصيل، بتكلفة إجمالية تصل إلى 9.3 مليار درهم. ويوفِّر خياراتٍ من الفلل السكنية التي تتراوح ما بين 5 و6 غرف.

كما تشمل المرحلة الأولى من المشروع 17 حديقة ومتنزهاً ترفيهياً ومدرسة و5 مجمعات تجارية، ومسارات للدراجات الهوائية بطول 15.5 كم، ومسار للمشاة بطول 89.48 كم.

وقد حرص سموه على تأكيد أن «مشروع (حي المزن)، وغيره من المشاريع الإسكانية الأخرى في مختلف مناطق إمارة أبوظبي، يعكس الأهمية التي توليها القيادة الرشيدة لبناء أحياء سكنية متكاملة ومجهزة بجميع المرافق المجتمعية الضرورية، بما يُلبي احتياجات الأسر المواطنة، ويسهم في تعزيز منظومة الاستقرار الأسري، والارتقاء بمستوى وجودة المعيشة، وضمان الحياة الكريمة للمواطنين، في بيئة إيجابية توفر جميع الظروف الملائمة لتحفيز أبناء الوطن، وإسهامهم في المضي قدماً بمسيرة التنمية نحو آفاق أوسع من التقدم والريادة في مختلف المجالات ذات الأولوية الوطنية».

وفي إطار متابعته الميدانية المتواصلة لمختلف المشاريع في الإمارة، اطلع سموه، خلال جولته التفقدية في مرافق المشروع، على المواصفات المعتمدة في البناء، والتصاميم الخارجية والداخلية للوحدات السكنية والفلل التي تم تطويرها وفق أحدث المعايير وأفضل المواصفات العالمية، بما يُلبي تطلعات المواطنين، ويُسهم في توفير بيئة حضرية عصرية متكاملة.

لقد جاء هذا الاسم الجميل للمشروع ليحمل معاني مزن المشاريع والمبادرات التي تهطل وتتنزل دائماً لإسعاد المواطن في بلد زايد الخير، لاسيما في هذا القطاع الحيوي ذي التماس المباشر بالاستقرار الاجتماعي ورفاهية المواطنين، والذي أسهمت فيه هيئة أبوظبي للإسكان وشركاؤها منذ تأسيسها في عام 2012، من خلال تنفيذ وتقديم منافع سكنية بقيمة 149 مليار درهم.

كل الشكر والتقدير لهذه الجهود الكبيرة، حفظ الله بوخالد وأدام عزه.