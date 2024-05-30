المبدعون العرب.. والتكريم

في عصرنا الراهن تغيرت معادلات المراكز والهوامش في مجال الثقافة العربية، فاليوم نشهد مركزية ثقافية استثنائية في الإمارات ونتابع ما يحدث في الوطن، ونشعر بالامتنان لذوي الأيادي البيضاء الممتدة في مدى الثقافة العربية والقابضة على جمرة الشغف الإبداعي، والممسكة بعناقيد النبوغ، وبلاغة المعطى بكل حرفية، وتخصص الأمر الذي يجعل من الإمارات رهان المستقبل الثقافي، وهي الجواد الذاهب بقوة إلى الأفق والمتمعن في قطف ثمرات الإبداع من ذوي المواهب المؤثرة، وبخاصة في الإعلام كون الإعلام هو الورقة الرابحة اليوم لكل من يجيد استعمالها، وكل من يجود في انبعاثها الإشعاعيّ وكل من يسرع الخطى في ترسيخ الآلة الإعلامية كقوة ناعمة سخية في بناء العلاقات بين الأهداف والقدرات وبين الطموحات والإمكانيات.

الإمارات في عصر الإعلام الذهبي استطاعت أن تتفوق على نفسها الذي جعلها تقود المرحلة إعلامياً بجدارة ونجاح وأن تقف على أرضية صلبة، والقافلة ماضية نحو مزيد من التفوق، تقودها رؤية قيادة تؤمن بأن الإعلام ليس مرآة كما هو سائد في الفكر التقليدي عن الإعلام بل هو الموجة التي تعيد صياغة الشواطئ بحيث تحافظ على بريقها وتتمسك بأهميتها كمرافئ لسفن السفر الطويل.

كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في تكريم المبدعين ودعم قدراتهم وتعزيز مكانتهم، ودفع أهدافهم إلى حيث تكمن الاستثنائية في العطاء، والتميز في الإبداع، وهذه الرؤية تضع كل مبدع في مجاله أمام مسؤوليات وطنية جسيمة لخدمة قضايا الأمة، وتحقيق الأهداف السامية.

فالعالم اليوم يشهد تحولات كبرى في مجال الإعلام، ويقف أمام تغيرات في البنى الفكرية، كون الإعلام هو الركيزة التي تنطلق منها الطموحات البناءة، وهو الجناح الذي منه تبزغ شموس التفوق في البوح والتميز في المعطى، والقوة في التأثير، ولا يمكن للحضارة البشرية أن تحافظ على مسيرتها المظفرة من دون عجلة إعلامية تقود المرحلة برصانة وحزم، فالإعلام هو الوعاء الذي يحمل تطلعات الأمة، وهو المركبة الفضائية التي تحمل على عاتقها مهمة التواصل مع الآخر بشفافية وحنكة، وفطنة الإعلام هو القوة المسيطرة اليوم على ترسيخ الثوابت وتكريس المنجزات، ووضع حجر الأساس لطموحات باتت أساسية في مواجهة متطلبات العصر واحتياجات الشعوب في منافساتها الثقافية الشريفة.

والمبدع العربي محظوظ بقيادات إماراتية ممسكة بالثوابت، متمسكة بالأصول، متداخله مع المبدعين بالقلب والقالب، فأينما يوجد حدث إعلامي نجد قيادتنا الرشيدة في صلب الموضوع الإعلامي، نجدها الضلع الأهم في تعضيد التوجهات الإعلامية المشعة، والإرادات الإبداعية المسؤولة، وهذا ما يجعل التفاؤل سيد المرحلة هذا ما يعتمد عليه المبدع العربي، وهو ذاهب إلى المدى البعيد ليقطف ثمار ما تنتجه هذه العلاقة الوطيدة بين الشعوب ليس على نطاق عالمنا العربي فحسب وإنما هي العلاقة الكونية التي تجمع شعوب العالم، كون العالم جسداً واحداً، وبهذا المفهوم، نجد الإمارات تضع كل إمكانياتها لإنجاح الأفكار التي تطرحها نخب المثقفين من أجل عالم سليم معافى.

الإمارات اليوم هي مخزن الأفكار، وهي الحصن الحصين لكل ما يفيد الحضارة الإنسانية، وكل ما يعزز قدرات المبدعين، وهم أعمدة الخيمة الحضارية وأشرعة سفن التقدم نحو غايات الحفاظ على المنجزات الحضارية العظيمة.