جسور من حرير للشرق الأقصى -1-

جميل حين يتلاقى أولئك الناس الذين عبروا جسوراً من حرير، وعرفوا الآخر، واشتركوا معه في اللقمة والضحكة والمعرفة، ينسون كل ما يفرّقهم، ولا يعرفون إلا ما يجمعهم في المحبة والإنسانية، لذا حينما تعلمنا في الجغرافيا، كان أول شيء عرفناه عن الصين «طريق الحرير»، وسورها العظيم، وهو جهد حضاري جبّار، لا يمكن أن يتكرر في المسيرة الإنسانية، فكانت أمنية القلب حتى صعدت إليه لا أعد درجاته الصخرية الكثيرة، وكأني طالب الجغرافيا، وفرح الآن لأنه حقق شيئاً من حلم ذلك الصف القديم، وحين كبرنا قليلاً عرفنا في دروس الفلسفة، والكتب المشتراة «كونفيشيوس» وتعاليمه الإنسانية الراقية، كواحد من عظماء الحضارة الإنسانية، وحين بلغنا الرشد كانت الصين حاضرة بثورتها الثقافية، وزعيمها «ماو»، والكتاب «الأحمر»، مثلما كان ماثلاً أيضاً الكتاب الذي ما زال يدرس «فن الحرب أو بنج- فا» للقائد الصيني «سون تزو»، غير أنني خلال السنوات التي تلت التسعين ظفرت بأصدقاء صينيين، معظمهم من الكتّاب والصحفيين والسينمائيين والمترجمين والباحثين الذين يجيد أكثرهم العربية، وعليهم كنت أتكل، أما أنا والصينية فمثلما أنا والألمانية، بيننا المشقة والبعد وحتى الجفاء، هؤلاء الأصدقاء قرّبوا لي الحضارة الصينية وآدابها وثقافتها وفنها من خلال جسور الترجمة وتلك البلاغة التي تحملها الصورة والموسيقى والسينما والطعام، وتلك الأشياء التي تبهر بها الصين العالم في شتى المجالات، وفِي مختلف الأوقات.

كانت لقاءات بيننا لا تنقطع، إما هنا في الإمارات أو هناك في الصين أو في باريس، حيث يتقاطع العالم في مساحة من الود والتسامح والحب، وإما من خلال المهرجانات السينمائية الدولية في المدن الكثيرة.

ولعلها من أجمل المفارقات التي بدأت ولَم تنته بيننا، وبقينا نتذاكرها في رسائلنا المتبادلة أو خلال أحاديثنا تلك التي جاءت عفو الخاطر، ورهن الحين، فصديقتي الصينية زميلة الدراسة الفرنسية، كنّا نحاول أن نستنطقها الحروف الفرنسية الموسيقية، وهي تشربها مثل شوربة «النودل» الساخنة دفعة واحدة، بحيث يصعب علينا معرفة وضعها وحالها إن كانت شقتها تعرضت لحريق مفاجئ أو أنها كانت في نزهة مع ابن العائلة الفرنسية التي استقرت معها في بداية قدومها لباريس، واستظرف هو الحالة كفرنسي يحب التودد، وتقديم الرومانسية الفرنسية التقليدية التي انتهت فعاليتها اليوم، في حين كانت «تشي يانغ» والتي سيغير الصبي الفرنسي الأرعن اسمها إلى «ليموناد» تتعامل معه كأي جندي مستجد آت من الريف، ويريد أن يغري بنت المدينة، نفس تلك الفتاة كنّا نحلف عليها بأغلظ الأيمان أن لا تطبخ لنا شيئاً لا نعرفه، ولا تقرّه حواسنا، ولا تطيقه نفوسنا، فعندها الطحالب أخت الضفادع، وكل الأشياء التي تتطاير يمكن أن تحولها لأطباق في لقائنا الأسبوعي في تلك الشقة الباريسية الواسعة على نهر الـ «سين»، والتي فيها الأجبان أنواع، والفاكهة المجففة أنواع، وسلال الثمار والعنب البورغندي والبوردو والألزاس أنواع، وثمة بخور من عود الشرق يعطي للجدران الباردة قليلاً نوعاً من السحر والإغواء، بحيث تستطيع سماع تنهدات الداخلة برجلها الشمال، في ذلك الملاذ الباريسي حتى مخدات الريش الملونة والمعطرة أنواع.. وغداً نكمل.