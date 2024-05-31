«شبة الضو»

اختتم قائد المسيرة المباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، زيارة دولة ناجحة بكل المقاييس لكل من جمهوريتي كوريا والصين الشعبية الصديقتين. وقد أسهبت وسائل الإعلام المحلية والعالمية في استعراض أبعاد هذه الزيارة لقائد استثنائي ودوره المحوري في تعزيز وتوطيد العلاقات بما ينعكس على ازدهار الشعوب والشراكات الاستراتيجية التي بناها مع كلتا الدولتين وغيرهما من الدول ليصب في مسارات دعم التنمية المستدامة ومعالجة التحديات وتعزيز الأمن والاستقرار وصون السلم العالمي.

ورغم الملفات الكبيرة والقضايا الحيوية التي تحملها زيارات قائدنا وولي أمرنا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وجدول برنامجه المزدحم بالمباحثات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والزيارات، إلا أنه يحرص دوماً على لقاء أبنائه وبناته المبتعثين في تلك الدول، وحتى زيارة المستشفيات التي يقصدها بعض مواطني الدولة للعلاج.

خلال لقائه مؤخراً طلابنا الدارسين في البلدين الصديقين برزت رسالة أبوية عظيمة وسموه يعرب عن فخره واعتزازه بالمجالات والتخصصات العلمية المتقدمة التي يدرسونها سواء في علوم «النانو» أو الفضاء أو الذكاء الاصطناعي، مذكراً إياهم بأن ذلك لا يعني الابتعاد عن القيم الإماراتية الأصيلة، مشيراً إلى دلالة «شبة الضو» في منظومة الموروث و«السنع» الإماراتي كرمز للكرم والضيافة العربية بإعداد القهوة للضيف.

رسالة أبوية جليلة يرسلها سموه، محملاً الشباب أمانة عظيمة ليس فقط للالتزام بالخلق الرفيع والعادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة وإنما حسن تمثيل «بلد زايد» الخير باعتبار أن كل واحد منا يجب أن يكون سفيراً فوق العادة لبلاده.

هي رسالة كبيرة للجميع سواء داخل البلاد أو خارجها، وهي امتداد للرؤية السامية والشاملة لقائد المسيرة المباركة التي كان بعض من ثمارها إدخال تدريس التربية الأخلاقية ضمن مصفوفة مناهجنا الوطنية. وتكتسب هذه الرسالة الأبوية العظيمة أهمية خاصة في ظل ما يشهده عالمنا اليوم من تحديات ومتغيرات متسارعة تنبهت لها قيادتنا الرشيدة مبكراً فحرصت على تحصين شباب الوطن من التداعيات السلبية لتلك التحديات والمتغيرات التي استهدفت قيم وجذور العديد من المجتمعات لتعصف بها وتشوه ثقافتها وهويتها الوطنية.

لقد كانت لقاءات أبوية حانية لقائد عظيم أنعم الله به علينا يستشعر مسؤولياته الأبوية نحو الأسرة والقبيلة الكبيرة التي تجمعنا.. الإمارات وتجاه كل فرد فيها لإيمانه العميق بأن هؤلاء الشابات والشبان هم عماد الوطن ومستقبله وأغلى وأهم استثماراته وثرواته.