طريق معبد بالحرير

أربعون عاماً من نسج الحرير في علاقات مشبعة بأحلام بلدين مداها الأفق وطريقها سالكة نحو غايات ومصالح مشتركة وأهداف تدفع نحو عبور آمن باتجاه المستقبل.

الإمارات تعمل جاهدة إلى خلق واقع إنساني منهمك بقراءة الواقع بعيون بريقها يصنع المميزات في العلاقات ذات الهم المشترك والقواسم التي تضع المصالح الاستراتيجية عند قماشة الغيمة، وهي الطموحات التي جعلت الإمارات تتوسط العالمين في المواقف السياسية والاقتصادية ذات الأنامل الحريرية، مواقف رصعت قلادة الحلم الواسع على نحر التطلعات نحو مستقبل يرفل بسندس التضامن واستبرق التعاون من أجل حياة سمتها الحب. خلال الأربعين عاماً، مسافة الألف ميل بدأت بخطوات وتجاوزت حدود الممكن متكئة على حقيقة أن البلدين يمتلكان إرادة التاريخ العريق لحضارات سادت وبلغت بلوغ السحابات الممطرة، ففي الإمارات هناك الصحراء الكتاب المفتوح على المدى، وهناك البحر وهو المعلم الأول لأسباب النهوض وعبور الموجة والمرور على سواحل التطلع بضمير الحاضر المتألق بشعشعات أحلام رجال ما منعتهم الموجة من الإبحار، ولا أوقفتهم الزرقة عن الغوص في الأعماق، ولهذا بنتْ الحضارة الإماراتية خيمتها على صهوة الصحراء، وبين موجتين شيدت حلم السفر الطويل لعالم مبهر في تصوراته، مدهش في معطياته، ووصل ابن ماجد إلى حيث تكمن حقيقة الإبداعات البحرية، وكتب ابن ظاهر أجمل قصائده وهو ينحت رمل الصحراء بإزميل القوافي، ويغرف من الأتون ما يسهب في وضع الأثمد على رموش أهدابها من حرير الغافة النبيلة.

واليوم تلتقي الإمارات والصين على سفح علاقات مسفوفة من سعفة القناعات بأن العالم اليوم بحاجة ماسة إلى مثل هذا التداخل لحماية الحضارة الإنسانية من عبث العابثين وسفه المغرضين.

اليوم الإمارات والصين تعملان بحب وصدق وإخلاص على أعادة صياغة عالم بلا خدوش، عالم ينعم باقتصاد حر، يفيض بجهود بناءة ومخلصة لأجل استدامة الحياة وتفرع غصون النمو في مختلف القطاعات والمجالات والصعد.

لا شك أن علاقات الإمارات - الصين هي الكابح الراجح في صد الترهل العالمي، ومنع تدفق المياه إلى داخل قوارب الأسفار البعيدة، وكبح جماح المعادلات غير العادلة في العلاقات بين الدول.

إرث قديم يتوارثه الوجدان في الإمارات وهو الاندماج مع الآخر بثقة وثبات، والسير قدماً نحو المستقبل بوعي وإدراك بأن العالم بحاجة ماسة إلى رؤى تحفظ سبر الحضارة الإنسانية، وتجعلها في عافية وصحة، كما أن مثل هذه العلاقات هي السر في تأمين مستقبل الأجيال التي تنتظر من قادتها تحقيق مثل هذه الآمال، وإسنادها إلى مرتكزات وبديهيات سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية.