قصر أحلامي

ثلاث.. لو يدخلن قصر أحلامي، يبجّلني شعراء الطبيعة، وتصّفقُ لي الأشجارُ حين أمرُّ في موكبٍ أنا فيه البداية، وورائي يمتدُّ بلا نهايةٍ رداءٌ أحمر من مخمل البهجة.

المرأة الأولى هي التي تحمل تاج الطمأنينة في طبق ذهبي وتطوف به على الكرسي لعل أفكاري الطائشة تهدأ يوماً، وتصير الكلمة التي في العقل هي نفسها التي في القلب. وحين يحاصرني الشعراء بقصائد الذم، وحين يهتاجُ النمامون ويصفون حقيقتي بأنها متوهمة، وحين يرمي الفلاسفةُ قصري بكلماتهم الغامضة، تخرجُ لهم بالصولجان لتفرّق احتشادهم العلني في الساحات، وتشتّت ازدحامهم السري على خيمة الأحلام، يريدون أن تكون لهم حظوة من ترف الجلوس قربي حين أكتب القصيدة وتتأثثُ الدنيا بعدها زهواً على الورقة وعرساً في الخيال.

المرأة الثانية هي التي ركضتُ أسابقُ ظلالها في الطفولة الأولى، وصار شعرها المنساب في الريح جناحاً لأمنياتي كلها. ومن يخسر طفولته، ينحني على قوس الزمن سريعاً ويشاعُ أنه خلوٌ من المعنى وقريحته متآكلة، ذلك لأن العمر مجرد شريط ذكرياتٍ ليس إلا، والعابرُون في الحلم أو في العمر، يصيرونَ أثراً إذا امتد خيط الزمن بهم من غير انقطاع. وأنا، لو تقبل بي هذه المرأة التي تسمى (الطفولة)، لو استعيد شجرتها الغضة من مخالب وحش النسيان، يكتملُ بدر ارتفاعي في سماء الكون، وتخضرُّ صحراء روحي عشبةً بعد عشبة.

المرأة الثالثة هي الكنزُ حقاً. وكنتُ قد رسمتها أولاً على شكل قطرة ندى تسقطُ على عشبةٍ جافة فينبعث الضوء من تلامسهما ويشتعل الفرح في الغابات. ثم رسمتها تبزغُ من وراء جبلٍ حتى تعجز الكلمات عن وصفها. وحين جلستُ متأملاً اقترابها، ساد في الكونِ صمتٌ واصطفّت الكواكبُ على خطٍ مستقيم لتوازي مرورها. وكنتُ قد سألت الأولين عن اسمها فأجابوا في نشيد جماعي: هي الصفو. ثم ذهبتُ متوسلاً للحكماء أن يغيثوني لأعرف وصفها، لكنهم اختلفوا وتشاجروا علناً في المرايا وأحرقوا كتبهم ورموا رمادها في الهاوية. ها هي الآن تتكررُ كلما فتحتُ كتاباً أبيض وكتبت فيه كلمة: الحرية.

يلذُّ لروحي أن تتمرّغ في حرير الأمل. يلذُّ لجسدي أن تمطّه من جهة اليمينِ يد الانفلات ومن جهة الشمال يد المغامرة. وما أروع أن يصير الحلم جسراً دائماً نحو الاكتشاف واليقظة.