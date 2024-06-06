الأسرة أولاً

في بلد «زايد الخير» ومع إشراقة شمس كل يوم جديد، تشرق علينا مبادرة جديدة أو مشروع مهم وحيوي يصب لصالح الأسرة الإماراتية، في إطار ما يوليه إياها من رعاية واهتمام قائد المسيرة المباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. وقد لخص سموه نظرته السامية نحوها في مقولته الخالدة: «الأسرة قيمة عظيمة تنبض بين ثناياها كل معاني الحياة».

في هذا الإطار تابعنا تدشين سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، مؤخراً، مركز مدينة زايد المجتمعي، الذي يأتي ترجمة لرؤية وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

مركز يعد «إضافة مهمة لسلسلة الإنجازات المتتالية للمؤسسة في تعزيز الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي»، والذي تزامن مع احتفالاتها بمرور 18 عاماً على تأسيسها، وقد كانت سنوات حافلة من البناء والعطاء والتميز والتفرد لصالح كل ما يسهم بالارتقاء بالأسرة الإماراتية والاعتناء بكل فرد فيها.

وقد أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد «إن مركز مدينة زايد المجتمعي يدعم رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والتي يضع فيها شؤون المواطنين وسعادتهم في مقدمة أولوياته، من خلال توفير الحياة الكريمة لهم، والعمل على توفير البيئة الداعمة لتعزيز الاستقرار الأسري وتماسك النسيج الاجتماعي ضمن بيئة مستقرة ومستدامة تدعم تماسك المجتمع وبناء الوطن».

مشيداً بجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، وتوجيهات سموها السامية والرامية إلى تعزيز الاستقرار الأسري وترسيخ القيم الإيجابية في المجتمع، والاستثمار الأمثل في الخبرات والطاقات البشرية والكوادر المتميزة لمواصلة مسيرة التنمية في الدولة، إيماناً من سموها بأهمية ومكانة الأسرة في التنشئة الاجتماعية، وقناعاتها الراسخة بأنها تمثل النواة الأولى لوطن متماسكٍ ينعم جميع أفراده بالرفاهية والاستقرار والتسامح والإيجابية.

افتتاح مركز مدينة زايد المجتمعي خطوة إضافية متقدمة على طريق افتتاح المزيد من المراكز في إطار الجهود المتواصلة للمؤسسة في خدمة الأسرة الإماراتية، شكراً لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، وكل الامتنان لجهود سموها «لبناء أسرٍ متماسكة تُساهم في تكوين مجتمعٍ إماراتيٍّ متكاملٍ ومترابطٍ». وكل عام و«التنمية الأسرية» والعاملين في المؤسسة بخير.