الأرض تبوح.. من يحمي الإنسان من نفسه؟

سؤال الوجود الأهم تطرحه الأرض على أبنائها، حيث بلغ التدمير أشده، والأيدي الطويلة طالت الزرع والضرع، وأصبح الإنسان أمام مسؤولية عظمى، بل أعظم من أسلحته التي تعيث فساداً بخيرات الأرض ليس لشيء فقط لأن الإنسان أصبح يعلق على صدره ورقة عريضة كتب عليها أنا ومن بعدي الطوفان، وهذه عبارة هدمت بنياناً وأطاحت بقيم ومزقت أحلاماً، وكشفت عن أنياب يخفيها الإنسان تحت ركام من الذرائع والمبررات، وما إن تحدث مشكلة، مهما كان حجمها، إلا ويكشر الإنسان- الذيب عن سلاح الفتك، ويخفق بمشاعر الكراهية والبغضاء، وبدت أشواك الحقد تتفرع كأنها السيوف المتناثرة، والإنسان لا يفكر إلا بالغلبة على خصم اخترعه بنفسه، وصار هذا الخصم العقبة الكأداء أمام مسيرة الإنسان، وأمام ذهابه إلى متطلبات قد لا تكون بحجم الدمار الذي تحدثه مشاعر العنف والتسفيه لكل ما على الأرض وما تحتها.

اليوم، وبعد قرون من الصراع من أجل لا شيء سوى إرضاء للأنا المتغطرسة، فتحت البشرية على ساحة خاوية من مساحات شاسعة على الأرض تعاني من الشح والتصحر ونقص في الموارد الغذائية والمائية.

ولكن العقلاء من أبناء الأرض وجدوا الحل، والحل يكمن في تضامن البشرية وتعاون الدول على خفض حدة العدوان (الأنوي) على الأرض وكبح جماح الذات البشرية المستحكمة بمشاعر الناس، وإيقاف النزيف البيئي عبر ابتكار وسائل استدامة تعمل على حفظ المخزون البيئي وعدم الهدر والتوقف عن سفك دماء كائنات نحن بحاجة إلى وجودها أكثر من حاجتنا إلى قرونها أو جلودها.

كما أن الشرفاء من أبناء البشرية يقومون اليوم بجهود جبارة في لمّ شمل الدول للوصول إلى قواسم مشتركة، وإلى توسيع الوعي بأهمية أن نكون معاً باتجاه الحاضر والمستقبل، والتحرر من المشاعر الضيقة، والتحرر من الإغراءات المادية الآنية، والنظر إلى الأرض على أنها أمنا الرؤوم التي يجب أن نخلص لها ونحافظ على مدخراتها ونحمي كائناتها من أيدي العبث، ونرعى مكوناتها بكل ما نملك من سبل تكنولوجية، بل ونسخر هذه التقنيات لأجل استدامة اقتصادية بدلاً من تسخيرها في التدمير والخراب.

الإمارات وبفضل السياسة الحكيمة لقيادة أخذت على عاتقها مسؤولية حماية الأرض، وتعمل بفضل القيادة الرشيدة على حشد الجهود الدولية ليعمل الجميع كتفاً بكتف وبإرادة صلبة وعزيمة قوية لأجل أمنا الأرض، لأجل أطفالنا ومن سيأتي بعدنا من أجيال ستسأل غداً عن حقها في العيش بكرامة وعز وشرف.

حفظ الله الإمارات وحمى قيادتها، وأسعد شعبها بكل ما يثري المشاعر ويمنع عنها الكلف.