«الخطاب الشرعي»

حرص سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، مؤخراً على حضور حفل تخريج منتسبي «برنامج صناع محتوى الخطاب الشرعي» الذي نظمته الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بالتعاون مع أكاديمية الإعلام الجديد في دبي.

رعاية وحضور سموه يجسدان الاهتمام الكبير والرعاية الخاصة التي توليها قيادتنا الرشيدة لهذا الجانب المهم من جوانب ترسيخ ونشر القيم العظيمة التي يقوم عليها ديننا الحنيف، من اعتدال ووسطية، وكذلك إعداد الكوادر الوطنية المؤهلة للنهوض بهذه المسؤولية العظيمة والكبيرة.

وأكد سموه، أهمية برنامج صناع محتوى الخطاب الشرعي في تأهيل كفاءات تقدم محتوى متخصصاً يسهم في إظهار الوجه الحضاري للإسلام، وتعزيز الجانب الأخلاقي، والتمسك بالثوابت الدينية والوطنية، إلى جانب دعمه المبادرات الإماراتية الرائدة لنشر ثقافة التعايش والسلام في أنحاء العالم.

وحث خريجي البرنامج على توظيف ما اكتسبوه من مهارات وخبرات في تعزيز الوعي، ونشر الثقافة الإسلامية وترسيخ قيم الوسطية والتسامح والتماسك في المجتمع.

كما أكد سموه دور «برنامج صناع محتوى الخطاب الشرعي» الذي يعد من المبادرات النوعية وخريجيه في تعزيز نهج الإمارات في نشر ثقافة التعايش وترسيخ القيم الإنسانية، وإن امتلاك مهارات التواصل في العصر الرقمي من أهم متطلبات نجاح الرسالة».

لقد صاغت الإمارات، وبدعم من القيادة الرشيدة، وانطلاقاً من رؤيتها السديدة نهجاً متفرداً في صون ورعاية الخطاب الديني والشرعي، وحفظه من عبث العابثين ممن يستغلون المنابر والفضائيات، ومنصات التواصل الاجتماعي، للترويج والتحريض، واختطاف جوهر الدين الحنيف ووسطيته واعتداله وقيمه العظيمة، وتضليل الأغرار بما يتوافق وأجنداتهم المريضة المعتمدة على الغلو والتطرف، وإقصاء الآخر، ونشر خطاب الكراهية تحت شعارات دينية لا أساس لها إلا في عقلياتهم المنغلقة ونفسياتهم المريضة التي تجنح للعنف، وسفك دماء الأبرياء وتقويض استقرار المجتمعات بعدما ارتهنوا لمرشد الضلالة والتضليل الذي بايعوه وارتهنوا له.

لقد كان لمبادرات الإمارات بهذا الشأن نجاحات ومردودات لا يدركها إلا من قادته الظروف لمتابعة مجتمعات أخرى عانت ولا تزال تعاني من جراء تفشي تلك الأصوات النشاز التي تطل هناك، وتنعق كالبوم نحو المزيد من الخراب والدمار وإراقة الدماء.

تحية كبيرة وتقدير عال للجهود المتميزة التي تقوم بها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، جنباً إلى جنب مع مجلس الإمارات للإفتاء، لإبراز القيم النبيلة للإسلام في كل مكان. و«حصنتك باسم الله يا وطن».