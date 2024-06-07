القوة الناعمة

متى تصبح دولة ما قوة ناعمة عظمى؟ سؤال يفضي إلى باحة واسعة من المعطيات الاجتماعية تتمتع بها حياة شعب من شعوب العالم.

فعندما تصبح العلاقات الاجتماعية مثل السهل ينفتح على اليابسة بروح طيعة، كأنها الحرير على جسد بض وعندما تصبح مشاعر الناس، كأنها النهر ينهمر شغفاً باتجاه الأشجار وتصير الجداول شرايين ترتب حاجات الجسد وتمنح الحياة نافذة أوسع من نجوم السماء وأرفع من الجبال وأكثر لدانة من الغيمة الممطرة.

في مثل هذه الحالات تستغني الدول عن جهامة العلاقة مع الآخر ولا تحتاج إلى صورة القوة الغاشمة في توثيق تلك العلاقة ولا تنظر إلى الحياة نظرة السيطرة والغطرسة والتعنت والتزمت واكفهرار الجبين.

العالم يئن تحت وطأة المشاعر الأشبه بأشجار الحنظل والأفكار التي تخوض معارك ضارية مع ثلاثية الأزمنة الماضي والمستقبل وما بينهما حاضر متأزم مكلوم يواجه معطيات الحياة بعيون تغشيها غمامة البؤس والتشاؤم وفقدان الأمل.

لهذا السبب تذكر الدراسات والبحوث في مراكز الاستطلاع العالمية اسم الإمارات بقوة ناعمة، لأن هذه الدولة استطاعت خلال خمسين سنة أن تؤسس وجدان إنسان إماراتي على ثوابت منطق الحب وتمكنت بلادنا من تنشئة جيل بأكمله على فكرة التسامح وحب الآخر والتوجه إلى العالم بمشاعر كأنها زخات المطر تبلل قلوب الغير وتمنحه فرصة تأمل الحياة بعيون كحلها أثمد التفاؤل إيماناً من القيادة الرشيدة بأن الحياة مليئة بالبياض فقط الإنسانية بحاجة إلى مقدار كاف من التخلص من الأفكار السوداوية لأن كآبة الإنسان وانشراحه مرتبطة في التعامل مع معطيات الحياة وقد نجح فيكتور هيجو في تعريفه للحياة والأفكار حينما قال: «نحن نرزح تحت وطأة هذه الأفكار المتوحشة والتي تدوس بمتنازعاتها على أرواحنا وتجعلنا نعيش من أجل البقاء لا من أجل الحياة».

وشتان بين الحياتين فالإنسان الذي يعيش من أجل البقاء إنما هو يصارع بعنف ويقول للآخر أنا الأفضل وهذا ما يجعله لا يقبل التسامح أو التضامن مع الآخر، أما الإنسان الذي يعيش من أجل الحياة، فهو كائن حريري منفتح في الحياة متضامن لأن الذات في داخله مكتملة النضج مضاءة بمصابيح التصالح مع النفس وبالتالي لا بد وأن يتصالح مع الآخر لأنه في حالة التخلص من الانقباض الداخلي فهو منفتح منشرح متألق بالحب وهو بيت القصيد.

بالحب وحده تستمر الحياة من دون تغضنات ولا تجاعيد ولا تجاويف ولا أخاديد، بالحب وحده ترقى الشعوب وتنهض الحضارة وينتصر الإنسان على معوقات الحياة ولا يشعر بالعجز ولا ينتابه إحباط ولا تعتريه قشعريرة الجفول.

في الإمارات الحياة أصبحت كأنها سجادة الصلاة الإنسان يسير بطمأنينة ويسر ولا تلاحقه تلك الذبابة الخطيرة ذبابة الوخز بسموم الأنانية ذبابة التخدير بأفكار مسبقة ومؤذية ومعذبة له ولغيره.

في الإمارات أصبحت القوة ناعمة لأن المشاعر دهنت بوسم العلاقات المتكافئة علاقات مرهمها من قنينة الصحراء وأفكار المؤسس الباني، طيب الله ثراه، وصرامة القيادة الرشيدة في تطبيق سبل الأحلام المخملية وتنفيذ درس السياسة الناعمة في مختلف ميادين الحياة.

هذه سيرة وطن تربى على الحب ونشأ أبناؤه على التلاحم وبر الوطن والتضامن مع الآخر.

هذا سبر وطن أحب شعبه الحياه، فأحبه الآخر وصار في القاموس السياسي النموذج والمثال صار الشجرة وارفة الظلال يتفيأ تحت ظلالها كل من عافته الحياة بعد ظلم وقهر وجفاف عاطفي.