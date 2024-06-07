المرهقون والمراهقون في السفر -2-

ليس أجمل من السفر خفيفاً، مريحاً، دروبك السهالة، و«لا أحد عنك ناشد يا ابن راشد»، وإذا رافقت، لا ترافق غير الموافق، يقول الإمام الشافعي:

تَغَرَّبْ عَن الأَوْطَانِ في طَلَبِ الْعُلَى

وَسَافِرْ فَفِي الأَسْفَارِ خَمْسُ فَوَائِدِ

تَفَرُّجُ هَمٍّ، وَاكْتِسابُ مَعِيشَةٍ

وَعِلْمٌ، وَآدَابٌ، وَصُحْبَةُ مَاجِد

غير أن مثلما للسفر فوائد، وعليه عوائد، لكن أحياناً له عواقب تعترضنا، ونعدها تعقلاً من أجل اكتساب معرفة الناس، واكتساب خبرة في الحياة، ومعرفة محاسنها وأضدادها، لتكون لنا زوادة ومعيناً فيها، وفي تقلب أيامها وسنينها، ومرتعاً للذكريات حين تعنّ علينا الوحدة، وتغلبنا الذاكرة:

- أكبر عقبة في السفر أن تصطحب امرأة كثيرة الشكوى، قليلة الصبر، دائمة الزعل، مثل تلك المرأة، مهما تحملتها، وغضّيت عنها، ولو كان صدرك أكبر من «الهبّان»، لكن ستأتي ساعة من غضب مبيت، وراكد، وستتركها وحدها في حديقة عامة فجأة أو تلغي رحلتك على عجل، وتهم بالرحيل عنها، لكنها بعد ساعة ستتصل وهي تبكي وتتودد، وتذكرك بالذي مضى، وانقضى، وأنك ما عدت تحبها، كل ذلك لتخفي ندمها، ولا تبدي أسفها، فلا يملك قلبك الأخضر، وصدرك الذي كبر «الهبّان» إلا أن يسامح بحذر، وتوجس من رحلة أخرى، قد لا تحظى بها ثانية مطلقاً.

- من المضجرات في السفر أن يكون رفيق رحلتك من أولئك المحاسبين التقليديين الذي يحول كل شيء إلى الدرهم قبل أي شراء أو دخول مطعم أو أي عملية يعتقد أنه سيكون مغموطاً فيها على الدوام، فلا تعرف كيف تتصرف مع مكتب الصرافة المتنقل في كل عمليات تلك الرحلة التي يودها أن تنتهي بلا خسارة واضحة؟ ويوفر شيئاً مما كان سيصرفه، والذي يعده مكسباً مفرحاً.

- من رفقاء السفر غير المريحين، أولئك النفر من المشككين المتوجسين، دائماً يعتقدون أن الآخر سيغشهم لأنهم مسلمون أو يضحك عليهم في السعر أو يستغلهم لأنهم خليجيون أو يمقتهم ولا ينصحهم لأنهم عرب ونفطيون، فإذا ما دخلوا مطعماً تظل أسئلتهم عن اللحم الحلال والخنزير، وإذا ما دخلوا محلاً يتظاهرون أنهم من بلدان تعيش دون خط الفقر، وإذا ما تحدثوا للآخر، ولو كان «كونسيرج» في الفندق، تجدهم يتعصرون بالإنجليزية، ويحاولون تقليد لَكْنَة سكان «ويلز»، وسيحاولون أن يثبتوا له أنهم على قدر عال من الدراية والفهم والمعرفة الموسوعية.

- من الأشخاص المرهقين والمتعبين في السفر، أولئك الذين حين تراهم، وترى حقائبهم، تدرك أن مرافقك عبارة عن صيدلية متنقلة، من وصفات شعبية أو أدوية صحية، وأول زياراته لمعالم المدينة، ستكون صيدلية قريبة من الفندق حتماً، يتمنى أن يجد فيها مبتغاه من تلك الأدوية المشعة بألوانها الزرقاء والحمراء، وشعاراتها الملتهبة؛ لسعة «الدِبيّة» أو صورة الأسد الغاضب أو التنين الحارق، مثل هؤلاء لابد وأن يجلبوا لك المرض ولو بعد حين أو أقلها الشعور بالحمى أو بعضاً من الأوجاع المقترحة في أعمار الخمسين والستين التي تهرب منها، المشكلة الحقيقية مع هؤلاء الصيادلة المسافرين، والرحالة المتمارضين، أنهم يجعلونك تَرْوَحَهُم مثل «الصَبِر والخِيلّ»، وإذا ما اصطحبتهم في جولة في المدينة، تشعر دائماً، وكأنك مصطحب علبة «نشادر أو بودرة تَلْكّ أو شاش قطني» متحرك.

- من المرهقين، المراهقين في السفر، شخص يريد أن يبني قصصاً بطولية غرامية، وعليك أن تدفع وتدافع عنه، ولو بالاعتذار، وشخص يريد أن يعد نفسه مرموقاً اجتماعياً، وعليك أن تدفع ضريبة ذاك الادعاء، وشخص يتظاهر بالروح الإنسانية، ويعِد الجميع بالخير وبالمشاريع في القرى النائية، وفي الآخر، ينسى الجميع، لكنّ كل هؤلاء الجميع مردّهم رقم هاتفك الذي لا يتغير!