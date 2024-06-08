صيف حارق.. وحروب أكثر حرقة

هل هي نهاية الحضارة، أم نهاية العالم؟ سؤال يطلق رميته في القلب، ونحن نشهد أعتا محاولات تدمير الحضارة على أيدي متطرفين، أخرجتهم الأنا المتعنتة من كنف الضمير الحضاري إلى محرقة القيم، وإبادة المبادئ، حيث أصبح الإنسان باني الحضارة، ومحور الكون، ترساً في الآلة الحربية المدمرة، أصبح الإنسان العاشق للقمر، كائناً متوحشاً يطفئ نور الحضارة ويتسلل خلسة، ليحكم قبضته على الوحشية، ويسرج خيوله الجامحة في غابة القتل، والتشريد، واختيار الأطفال، وكبار السن، طعماً لذيذاً، لإشباع رغبته في سفك الدماء، وتسمين الأنا المتعجرفة، وملء بئر الظمأ الذاتي من حثالة قهوته الأنانية البائتة. اليوم أينما تولي وجهك، فثمة حرب تتسرب في وجدان البشرية، وتطيح بالحضارة، والوجه الجميل للتاريخ، لتحيي ذكرى حرب إخوة يوسف على أعز ما لدى النبي يوسف، ومن قبله تستدعي ضغينة الموت المجاني بين طالوت وجالوت. في هذا الصيف الحارق، في هذا الموقد الملتهب نشهد الغطرسة، تتنامى في عروق سدنة الحروب العبثية، ومقدونيات ذلك المتعجرف الذي صال وجال في مشارق الأرض ومغاربها، ولم يصح إلا بعد تسرب المياه في قاربه النفسي وغرق القارب، حتى طلب من معاونيه أن يتركوا يديه طليقتين خارج الكفن عندما تدركه المنية، إيماناً منه بأنه جاء إلى الدنيا فارغ اليدين وسوف يذهب عنها كذلك، ولكن هذه الصحوة جاءته بعد فوات الأوان. ذلك الإسكندر المقدوني، الذي فتح عينيه على العالم فوجد نفسه بلا حول ولا قوة، عندما وصلت الروح إلى الحلقوم.

اليوم والحضارة البشرية تنتحر، على أيدي طغاة، ساقتهم إرادتهم المهزومة، على يد مشاعر أشبه بنشارة الخشب، نشعر بالأسى كيف يتحول الإنسان إلى وحش كاسر، وعصا عمياء، تهش، وتهشم، وتغشم، ولا تتعلم من الدروس التاريخية، غير تكرار المأساة، ليصبح العالم في مأزق الهوية الحضارية المكلومة.

أتمنى لو أن الإنسان، قرأ التاريخ جيداً وحفظ دروسه، واستوعب كيف أن اللاوعي يدفع بالتي هي أسوأ إلى حافة الهاوية، وإلى ما بعدها عندما يفقد الإنسان بوصلة الوصول إلى الحقيقة وعندما يصبح العقل يقود كل شيء في هذه الحياة، إلا نفسه، ومن هنا تبدأ المأساة، من هنا، يصبح الإنسان بناب ومخلب، ولا يستطيع أن يتخلص من حيوانيته المدمرة، ولا يستطيع أن يخرج من كهف الجاهلية الأولى، ولا يستطيع أن يحرر نفسه من بؤس الأنا، وتعطشها إلى الذهاب بعيداً في بحر التجبر المسجور، وتوغلها في تلافيف الكراهية، وغرقها في مستنقعات الكراهية، وكلما خرجت إلى السطح، والتقت بالهواء النقي، تاقت إلى الأغوار السحيقة، وعادت (حليمة لعادتها القديمة) ودفعت بالإنسان بقوة اللاعقل، إلى حيث تكمن ملذات التفوق اللامعقول، والرقص على خشبة المسرحية الدراماتيكية الرهيبة.

عندما ننظر إلى الخريطة العالمية، ونتمعن في تضاريس الحروب العشوائية، نشعر بالأسى لأن حضارتنا أصبحت مهددة بالفناء، ولا بصيص للضوء في الأفق القريب، لأن الكرة الأرضية تحولت إلى كرة نارية ملتهبة، ولا مجال للعقل في أن يفكر بالصواب، ولا ننتظر إلا المعجزة، لنفكر بالعقدة الأليمة.